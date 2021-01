Am 6. November 2020 eröffneten Ralf und Cornelia Marienfeld ihren Spielwarenladen "Marieni’s" in Bad Bramstedt. Am 16. Dezember, mitten im Weihnachtsgeschäft, kam der Lockdown. Staatliche Unterstützung? "Null", sagt Ralf Marienfeld. Das Gewerbe wurde einen Tag zu spät angemeldet.