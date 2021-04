Kaltenkirchen

"Die deutsche Sprache ist wirklich sehr schwer, aber man schafft das, wenn man es will." Das sagen Yasmin Khudair und Shokria Vahab. Die beiden selbstbewussten Frauen sind 2015 aus ihren Heimatländern nach Deutschland geflüchtet. Ohne ein Wort Deutsch zu sprechen oder zu verstehen kamen sie in ein für sie fremdes Land. Schnell war den beiden Frauen klar, dass die Verständigung das A und O ist, um hier Fuß zu fassen. Das klappte dank der Volkshochschule in Bad Bramstedt, an der Karen Demuth Sprachkurse für Geflüchtete anbot. Yasmin Khudair und Shokria Vahab sind ihre Musterschülerinnen, wie die Kursleiterin verrät.

Abschiebung nur aufgeschoben

Aus dem Irak stammt Yasmin Khudair. Sie ist 25 Jahre alt und war zusammen mit ihrem damaligen Mann aus dem Irak geflüchtet. Der klassische Weg übers Mittelmeer und dann zu Fuß weiter lag hinter dem Paar, als sie zunächst in Lübeck untergebracht wurden. Nach drei Monaten folgte der Umzug nach Kaltenkirchen, wo sie heute noch lebt und inzwischen eine Ausbildung zur Erzieherin absolviert. Die Ehe ging in die Brüche, was die junge Frau aber nicht von ihrem Weg abbrachte. Yasmin Khudair wollte und will sich in Deutschland ein neues Leben aufbauen.

Die Probleme begannen allerdings schnell. Der Irak gilt als sicheres Land, Geflüchtete erhalten kein Asyl. "Wer aus Syrien oder Eritrea kommt, hat schnell einen Aufenthaltstitel", weiß Karen Demuth. Menschen aus Afghanistan oder dem Irak bekommen eine Duldung oder eine Aufenthaltsgestattung. Eine Duldung sei, so die drei Frauen, letztlich nur die Verschiebung der Abschiebung in ihre Heimatländer. Alle drei Monate muss Khudair bei der Ausländerbehörde um eine Verlängerung bitten.

Shokria Vahab, ihr Mann und zwei Kinder – mittlerweile gibt es ein drittes Kind – haben ebenfalls vor gut sechs Jahren ihre Heimat Afghanistan verlassen. Erst kamen sie in Kiel unter, seit 2016 lebt und arbeitet die Familie in Kaltenkirchen. Zwei Monate waren sie in einem Container für Geflüchtete untergebracht, mit großem Glück konnte das Paar eine Wohnung mieten. Im vergangenen Jahr erhielt Familie Vahab eine Aufenthaltsgenehmigung, die drei Jahre gültig ist.

Deutschkurse in den Volkshochschulen

Geflüchtete aus beiden Ländern, in denen die Frauen aufgewachsen sind, haben kein Anrecht auf Integrationskurse des Bundes und damit auf Sprachkurse. Der Landesverband der Volkshochschulen, so Karen Demuth, hatte sich daraufhin stark gemacht und auf die Situation der geflüchteten Menschen hingewiesen. Das Land Schleswig-Holstein richtete das "Starterpaket für Flüchtlinge in Schleswig-Holstein" ein, kurz: Staff-Kurse, in denen die deutsche Sprache vermittelt wird. Die beiden Frauen aus Kaltenkirchen nahmen daran teil.

"Wir müssen die deutsche Sprache beherrschen", sagt Yasmin Khudair. Für den Job und den Alltag sei es notwendig, sich verständigen zu können, betonen beide Frauen. "Wir haben viel gelernt und auch viel Spaß gehabt", betont Vahab. Es gehe um die praxisorientierte Sprachvermittlung, erklärt Karen Demuth. Zur Verfügung stehen pro Person 600 Unterrichtsstunden und zusätzliche Module zur Alphabetisierung und Möglichkeiten zum Wiederholen. Gedacht sind die Staff-Angebote für erwachsene Zugewanderte, die keinen Anspruch auf die Integrationskurse des Bundes haben.

Land unterstützt weiter die Staff-Angebote

Die Corona-Pandemie macht auch diesen Kursen in den Volkshochschulen das Arbeiten schwer. "Wir durften nach einer langen Zeit erst von Oktober bis Dezember 2020 wieder Präsenzunterricht anbieten", sagt Demuth. Mittlerweile sei der Unterricht erneut nur digital möglich. Vor kurzem hat Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack dem Landesverband der Volkshochschule einen Förderbescheid über 3 Millionen Euro für die Staff-Kurse überreicht. Um trotz der besonderen Situation Deutsch zu lehren, soll eine digitale Zentral-Bibliothek aufgebaut werde, in der die Teilnehmenden sich Tablets leihen können.

Aus eigener Erfahrung wissen Yasmin Khudair und Shokria Vahab, dass man etwas tun müsse, um in Deutschland den Neustart hinzukriegen. Das fange mit der Sprache an, gehe über Schwimmkurse bis hin zur Fahrerlaubnis, die Yasmin Khudair erlangt hat. "Wir sind selbstbewusster geworden", versichern die beiden Frauen in flüssigem Deutsch.