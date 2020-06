Veranstalter von Betrugsopfern überführt

Bornhöved/Hamburg

Die Staatsanwaltschaft Hamburg hatte KN-Online gegenüber von einer Personenkontrolle bei einem Polizeieinsatz gesprochen, bei der der Haftbefehl gegen den gesuchten Festival-Veranstalter aufgefallen sein soll. Doch die Ereignisse sollen laut Zeugenaussagen anders verlaufen sein.

Mehrere Behörden fahndeten monatelang erfolglos

Dem gebürtigen Segeberger wird eine Reihe von Betrugstaten vorgeworfen. Er soll zahlreiche Verträge geschlossen zu haben, die er nie beabsichtigte zu erfüllen. Allein nach dem Spring Break-Desaster in Bornhöved haben mindestens drei Gastronomen Anzeige erstattet. Außerdem wird ihm Ticketbetrug in zahlreichen Fällen vorgeworfen.

Mehrere Staatsanwaltschaften ermitteln gegen den gebürtigen Bad Segeberger – und fahndeten nach ihm, doch niemand schien ihn finden zu können. Trotz mehrfacher Tipps, der Gesuchte könnte sich bei seiner Freundin aufhalten.

Beschuldigter soll unbehelligt weitergemacht haben

Bis zum 9. Mai dieses Jahres, als die Polizei plötzlich vor der Tür des Gesuchten auftauchte und ihn verhaftete. Offenbar hatte es sich der Beschuldigte dieses Mal mit den falschen Leuten verscherzt. Einer von ihnen: Jeremy Blunck.

Blunck ist Gesellschafter der Firma easyfilm in Oldenburg und eines der jüngsten Betrugsopfer, wie er erzählt. Seiner Firma allein sei ein Schaden von 15000 Euro entstanden. Offenbar hatte der Beschuldigte keine große Angst, von den Behörden gefunden zu werden.

Denn in Hamburg plante dieser noch in diesem Jahr eine Reihe von Livestream-Musikevents mit mehreren DJs unter dem Titel DJs United – gefilmt über den Dächern Hamburgs. Es sollte das "Clubevent des Jahrhunderts" werden, wie es auf der Instagram-Seite der Veranstaltung heißt.

Ungereimtheiten bei den Dreharbeiten

Für den Dreh mehrerer Events wurde Bluncks Firma engagiert. Zweieinhalb Tage wurde am letzten April-Wochenende gedreht. Und dann begann für Blunck der Ärger. "Ich hatte mit dem Mann immer nur per Telefon zu tun." Sonst wäre ihm womöglich früher aufgefallen, dass der Beschuldigte die Verträge und Dokumente vor Ort unleserlich oder mit einem Pseudonym unterschrieben hatte.

Der Auftrag sei kurzfristig zustande gekommen. "Und für ein junges Unternehmen erschien es eine gute Möglichkeit, in Corona-Zeiten noch Geld zu verdienen", sagt Blunck. Es sei vereinbart gewesen, dass die Firma das erste Event pro bono filmt, und für zwei Folgeaufträge der Livestream-Reihe dann voll bezahlt werden sollte.

Verweigerte Zahlung, falsche Firmenadresse

Als Blunck jedoch Fahrtkosten abrechnen wollte, soll der Beschuldigte die Zahlung als zu hoch verweigert haben. "Wir wurden dann als Betrüger dargestellt." Auch die Arbeit sei kritisiert worden. Also begann Blunck, nachzuforschen.

Schon während der Drehtage seien Diskussionen über den Veranstalter aufgekommen, unter anderem durch einen Artikel über das Spring-Break-Desaster auf KN-Online. Fotos wurden verglichen. "Aber es hätte auch eine Verwechslung sein können", dachte Blunck zu diesem Zeitpunkt. Außerdem habe sich der Segeberger unter falschem Namen vorgestellt.

Inzwischen weiß Blunck: Die angebliche Firma des Beschuldigten existiert nicht, auch die Adresse stimmt nicht. Einen Gewerbeschein konnte der Beschuldigte auf Aufforderung nicht vorgelegen. Und: Schon zuvor wurden Filmer und Techniker engagiert und dann ausgetauscht, wenn es ums Bezahlen ging, wie Blunck herausfand.

45000 Euro offene Rechnungen

Nicht nur das: Von den DJs, teilweise sehr jungen Leuten, habe der Beschuldigte Geld genommen mit falschen Versprechungen. Auch vermeintliche VIP-Tickets für eine bereits abgesagte Clubveranstaltung habe der Mann den jungen Leuten verkauft.

"Ich habe mir von den Geschädigten Musterrechnungen geben lassen", sagt Blunck. Insgesamt gehe es um einen Schaden von 45000 Euro. Die Gruppe wandte sich an die Polizei. "Die wussten sofort, um wen es ging."

Ursprünglich sei geplant gewesen, den Gesuchten beim nächsten geplanten DJ-Event festzunehmen. "Das hatte er dann aber abgesagt", schildert Blunck.

Treffen mit Lockvogel platzt

Also wurde eine Verabredung zwischen dem Beschuldigten und einem der beteiligten DJs am 9. Mai vereinbart. An der Außenalster in Hamburg. "Die Polizei hat uns Zivilfahnder bereitgestellt", erzählt Blunck, der mit weiteren Beteiligten vor Ort gewesen war.

Allerdings sei auch dieses Treffen 15 Minuten vorher von dem Gesuchten abgesagt worden. Mit dem Einsatzleiter sei dann vereinbart worden, die Polizei zu informieren, falls es wieder eine Möglichkeit gibt, den Gesuchten zu einer Verabredung zu locken.

So lange warteten Blunck und drei weitere Betroffene nicht. "Wir waren aus Oldenburg gekommen und wollten nicht zurückfahren." Also forschten sie in sozialen Netzwerken im Umfeld des Beschuldigten und fanden den Wohnort seiner Freundin in Holm ( Kreis Pinneberg). "Das war nicht weit weg, also sind wir dorthin gefahren."

Betrugsopfer observierten auf eigene Faust

Noch am selben Tag. Anhand von Fotos in den Profilen konnte die Gruppe um Blunck den Balkon ausmachen, der zur Wohnung gehörte, und sie begannen mit der Observierung. "Das war ein bisschen wie im Film." Fünf Stunden hätten sie im Auto gesessen, Pizza gegessen und gewartet, ob sich der Gesuchte zeigt.

Gegen 23 Uhr sei dieser dann tatsächlich am Fenster aufgetaucht. "Wir haben dann wieder bei der Polizei angerufen, die waren dann auch innerhalb von 15 Minuten da", berichtet Blunck. Kurz darauf konnte der mutmaßliche Betrüger festgenommen und abgeführt werden. "Er schien kooperativ zu sein", sagt Augenzeuge Blunck.

Ermittlungsbehörden äußern sich nicht zu Details

Auf erneute Nachfrage bei der Polizei und der Staatsanwaltschaft in Hamburg bestätigt die Erste Staatsanwältin Liddy Oechtering die Festnahme des Segebergers bei einem Polizeieinsatz in Holm am Abend des 9. Mai. "Auskünfte zu den weiteren Umständen seiner Festnahme können aus ermittlungstaktischen Gründen nicht erteilt werden."

"Von der Geschichte werde ich noch meinen Enkeln erzählen", sagt Jeremy Blunck. Die Festnahme des Beschuldigten ist für ihn eine Genugtuung. Er glaubt nicht, das verlorene Geld wiederzusehen, er hofft, dass der Mann seine gerechte Strafe bekomme.

Wenn aber etwas Positives dabei herausgekommen sei, so sagt Blunck, dann, dass die Gruppe der Geschädigten zusammengewachsen sei. Und die DJs machen nun ihr eigenes Ding.

Weitere Nachrichten aus dem Kreis Segeberg lesen Sie hier.