Bad Bramstedt

Zuletzt stoppte eine Polizeistreife den Mann am Donnerstag auf der Bundesstraße 206 zwischen Bad Segeberg und Bad Bramstedt in Höhe des Segeberger Forstes, wiederum ohne eine gültige Fahrerlaubnis. Davor war er im Februar in Kaltenkirchen aus dem Verkehr gezogen worden.

Gefälschter bulgarischer Führerschein

Seit Oktober 2020 bearbeitet die Polizei fünf entsprechende Strafanzeigen gegen den Beschuldigten, einhergehend mit einer Urkundenfälschung, Betrug und Täuschung, weil der Mann einen gefälschten bulgarischen Führerschein vorgelegt hatte.

Die Staatsanwaltschaft Kiel greift nun durch, hat die Beschlagnahme und unverzügliche Verschrottung des Fahrzeuges angeordnet. Der Ford wurde am Freitag zu einem Autoverwerter gebracht. Das Auto hat nur noch einen geringen Wert.

Führerschein beantragen zwecklos

Der Beschuldigte muss sich nun wegen wiederholten Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Einen Führerschein werde der 44-Jährige für längere Zeit nicht wieder beantragen können, teilte die Polizeidirektion Bad Segeberg mit.