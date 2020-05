Erst das Konzept, dann das Geld

Bad Segeberg

Ursprünglich hatte die Initiative die kulturelle Belebung der mit großem Aufwand herausgeputzten Promenade am Großen Segeberger See durch Kurkonzerte zum Ziel. So steht es auch in der Vorlage der Verwaltung zur jüngsten Sitzung der Stadtvertretung. Als Alternative zur jetzt bevorzugten "Trailer-Bühne" (auf einem Anhänger) war zeitweilig auch eine feste Bühnenüberdachung für die gesamte Saison im Gespräch. Dagegen hatte es jedoch Einwände sowohl von Meier als auch von der Verwaltung gegeben. Eine solche Konstruktion, die volle vier Monate am See stehen bleiben müsste, würde möglicherweise ein Ziel von Vandalismus darstellen.

Sperrvermerk im Haushalt

Bauausschuss-Vorsitzender Wolfgang Tödt (BBS) hatte am Dienstagabend in der Mehrzweckhalle als erster den Vorschlag gemacht, die vorgesehene Ausgabe im Nachtragshaushalt für das laufende Jahr mit einem sogenannten "Sperrvermerk" zu versehen. Das ist ein übliches Verfahren, wenn zunächst bestimmte Voraussetzungen für eine Investition erfüllt sein müssen.

"Standortunabhängige" Verwendung gewünscht

Tödt forderte ein "standortunabhängiges Konzept". Die Bühne müsse neben der Promenade auch an anderen Plätzen, etwa vor der Volksbank oder der Kirche, genutzt werden können. "Eine kulturelle Belebung der Innenstadt sind wir den Geschäftsleuten gerade in dieser Zeit schuldig", erklärte der stellvertretende Bürgervorsteher.

SPD : "Kein Blankoscheck"

Auch SPD-Fraktionsvorsitzender Dirk Wehrmann stellte klar, man werde für die im Nachtragshaushalt 2020 veranschlagten 7.000 Euro keinen "Blankoscheck" ausstellen.

Kosten rund 35000 Euro

Dirk Gosch, Sachgebietsleiter Kultur und Tourismus im Rathaus, hat sich bereits auf dem Markt für "Trailer-Bühnen" umgesehen und Preise eingeholt. Ein Kauf würde die Stadt zwischen 30.000 und 35.000 Euro kosten, sagte Gosch gegenüber KN-Online. Er geht davon aus, dass die Anschaffung zur Saison 2021 getätigt werden soll. "Eine solche Bühne können zwei Mann überall hinfahren und aufbauen." Der Trailer, also Anhänger, müsse quasi nur aufgeklappt werden.

Denkmalschutz wäre zufrieden

Mit einer Bühne, die jeweils nur zu den jeweiligen Veranstaltungen postiert und anschließend gleich wieder abtransportiert würde, käme die Stadt auch den Forderungen des Denkmalschutzes entgegen. Die hatten zuletzt Pläne des Kulturbeauftragten Meier durchkreuzt, während der Sommermonate in der Fußgängerzone vor der Volksbank eine neue Bühne dauerhaft aufzustellen. Die verdecke dann ja die ganze Zeit über den historischen Bau des Geldinstitutes, monierte die Behörde.

Knapp 20 Veranstaltungen

Derzeit gehen die Verantwortlichen von knapp 20 Einzelveranstaltungen pro Saison aus. Man habe sich dabei an der Zahl der damaligen Kulturkonzerte am Großen Segeberger See orientiert, erklärte Gosch. Für das Programm würde Michael Meier sorgen. Sein Etat für Veranstaltungen müsste dazu allerdings um die Ausgaben für Gagen und ähnliches erhöht werden, schreibt die Verwaltung in ihrer Vorlage.

Doch bevor es so weit ist, muss der Kulturbeauftragte erst noch einmal an seinen Schreibtisch. Für eine ebenfalls in Erwägung gezogene Umsetzung des Projektes noch in diesem Jahr dürfte es somit zeitlich ziemlich eng werden.

