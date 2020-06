Welche Ziffern tippt jemand ins Telefon, der auf dem Segeberger See in Not geraten ist oder beobachtet, dass andere Hilfe benötigen? Richtig: 112. Die Nummer der Feuerwehr. Die Entscheidung, die die Stadtvertretung zur Wasserrettung getroffen hat, ändert daran nichts; sie schafft aber Klarheit.

Von Thorsten Beck