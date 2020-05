Stadt sucht Dialog mit Klimaschützern

Bad Segeberg

Das Ziel der Gruppe, nämlich das Klima zu schützen und dessen Wandel zu bekämpfen, hätten schließlich alle Beteiligten gemeinsam, meinte Schönfeld. Natürlich sei es nicht in Ordnung, Straßen mit Kreide zu besprühen, wie es Extinction Rebellion bereits mehrfach gemacht habe. Und ob es der Umwelt sonderlich zuträglich sei, die Hinterlassenschaften mithilfe von Reinigungsmitteln wieder entfernen zu müssen, lasse er einmal dahingestellt. Ihm sei es aber wichtig, mit den Menschen hinter den Aktionen ins Gespräch zu kommen.

Einwohnerversammlung als Rahmen

Er halte den von der Gruppe gewünschten Rahmen, eine Sondersitzung der Stadtvertretung allein zum Thema Klima, dazu jedoch für ungeeignet. "Dort hätten weder Sie noch die von Ihnen gewünschten Experten ein Rederecht", erklärte der Bürgermeister, an die Aktiven von Extinction Rebellion um Sprecher Tom Wilderland gewandt, die der Sitzung in der Mehrzweckhalle von der Zuschauertribüne aus folgten.

Stadtvertretung eher ungeeignet

Aus Schönfelds Sicht würde sich eine Einwohnerversammlung wegen ihres offeneren Charakters deutlich besser eignen. Und auch Bad Segebergs stellvertretender Bürgervorsteher Wolfgang Tödt, der an diesem Abend die erkrankte Amtsinhaberin Monika Saggau vertrat, verwies auf die Gemeindeordnung: "Die gibt das so einfach nicht her." Die Klimaschützer hätten weder den erforderlichen Fraktionsstatus, um Anträge zu stellen, noch irgendwelche Kompetenzen innerhalb der Verwaltung.

Sachverständige statt Ideologie

Ihm gehe es gar nicht in erster Linie darum, dass er oder seine Mitstreiter selbst in einer Versammlung zu Wort kommen, stellte Wilderland im Rahmen der Einwohnerfragestunde klar. "Wir wollen da doch keine Ideologien verbreiten." Er wünsche sich stattdessen Wissenschaftler als unabhängige Sachverständige, die der Bevölkerung – aber vor allem der Kommunalpolitik – noch einmal den Klimawandel und seine dramatischen Folgen vor Augen führen.

"Eher Wochen als Monate"

Wilderland forderte nun vor allem einen engen zeitlichen Rahmen bis zu einer solchen Zusammenkunft: "Eines muss klar sein: Wir sprechen hier eher von Wochen als von Monaten." Die Zeit dränge. Dass die Bad Segeberger Gruppe von Extinction Rebellion sich mit Sicherheit nicht lange hinhalten lassen wird, demonstrierte sie am Nachmittag vor der Stadtvertretersitzung mit einer Aufsehen erregenden Aktion. Mehrmals blockierten Aktivisten für kurze Zeit die Bundesstraße 206 mitsamt der Kreuzung in Höhe des Bahnhofes, um auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen.

Drei Strafanzeigen erstattet

Während diese Demonstration vom Kreis Segeberg als zuständiger Ordnungsbehörde offiziell genehmigt worden war, ermittelt die Polizei wegen der wiederholten Kreideschmierereien bereits gegen Mitglieder der Gruppe. Von privater Seite liegen laut Direktion Bad Segeberg inzwischen drei Strafanzeigen vor.

Eigentlich hatte sich die Stadtverwaltung von den Parteien am Dienstagabend Antworten auf die Frage erhofft, wie sie selbst bei Sachbeschädigungen künftig vorgehen soll. CDU, SPD, BBS, Grüne und FDP beließen es jedoch dabei, sich die Linie des Bürgermeisters anzuhören - und zu eigen zu machen. Zusammengefasst: Der Bauhof macht sauber, die Stadt bezahlt.

