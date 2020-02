Der an dem neuen Coronavirus erkrankte Mann aus Henstedt-Ulzburg im Kreis Segeberg ist gemeinsam mit seiner Ehefrau in häuslicher Isolation, wie Landrat Jan Peter Schröder am Freitag in Kiel mitteilte. Wie reagieren die Henstedt-Ulzburger auf den Ausbruch in ihrer Gemeinde? Wir haben nachgefragt.