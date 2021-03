Anfang Februar hatten sowohl der Nabu Kisdorfer Wohld als auch Kaltenkirchener Bürger auf einen Umweltfrevel in Moorkaten aufmerksam gemacht. Untersuchungen der unteren Naturschutzbehörde laufen, Ergebnisse liegen immer noch nicht vor. Stadtvertreter fordern mehr Personal für die Kreisbehörde.

Von Sylvana Lublow