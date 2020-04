Bücher ausleihen an der Hintertür

Kaltenkirchen

Auch wenn einige Büchereien im Norden ab Montag wieder öffnen, müssen die Kaltenkirchener bei ihrer noch eine Weile draußen bleiben. "Wir haben noch nicht alle Hygienemaßnahmen umsetzen Können", erklärt Katja Nielsen. Es fehle noch der maßgefertigte "Spuckschutz", also eine Trennwand aus Plexiglas, die am Tresen angebracht werden soll. Dieser sei zwar schon bestellt, aber wegen der großen Nachfrage noch nicht geliefert worden. Auch die passenden Desinfektionsmittel sind noch nicht da.

Ausleihe am Notausgang

Bis dahin hat das siebenköpfige Bücherei-Team ein anderes Konzept erarbeitet: Es gibt einen kontaktlosen Abhol- und Rückgabeservice an der Hintertür. "Die Nutzer können sich im Onlinekatalog bis zu zehn Medien aussuchen und uns die Bestellung per E-Mail mitteilen", erklärt Nielsen. Die Leseausweisnummer und die Telefonnummer sollten unbedingt mitgesendet werden. "Wir rufen die Nutzer dann an und vereinbaren einen Termin zur Abholung."

Dafür wird der Notausgang, der zum Parkplatz hinter dem Haus führt, genutzt. Die Bücherei-Mitarbeiter stellen die gewünschten Medien zusammen und verpacken sie in neue unbenutzte Tüten. Auch die Rückgabe bereits entliehener Medien ist so möglich. "Die Termine werden im Zehn-Minuten-Takt vereinbart. So vermeiden wir, dass Kunden aufeinandertreffen oder es zu einer Schlangenbildung kommt."

Bücher erst in Quarantäne

Die abgegebenen Medien kommen drei Tage in Quarantäne, bevor sie wieder ins Sortiment aufgenommen werden. Seit der Schließung am 27. März kursieren knapp 12.000 Medien außerhalb der Bücherei, 39.000 Medien sind normalerweise vorhanden. Eine Rückgabe war bislang nicht möglich, die Ausleihfristen wurden bis 30. Juni verlängert.

In der knapp 800 Quadratmeter großen Bücherei am Markt haben die Mitarbeiterinnen jedoch schon alles für eine baldige Öffnung vorbereitet. Das Lesecafé gibt es nicht mehr, auch alle anderen Sitzmöglichkeiten sind weggeräumt worden. Schilder, die auf die Abstandsregeln hinweisen, wurden bestellt. In der Kinderecke gibt es kein Spielzeug mehr. Mit diesen Umräum-Maßnahmen haben die Mitarbeiter nicht nur für mehr Platz gesorgt, sondern auch alle Begegnungs- und Verweilmöglichkeiten aus dem Weg geschafft.

Im Mai vielleicht geöffnet

Die letzten fünf Wochen haben die Mitarbeiter genutzt, um den Bestand zu sortieren, alte Medien auszusortieren, neue aufzunehmen und Konzepte für Schulklassen zu überarbeiten. "Die Kategorie 'Schöne Literatur' haben wir jetzt endlich nach Themen geordnet, das wollten wir schon länger mal machen", sagt Nielson. Zu tun gab es genug. "Aber wir vermissen die Kunden. Und wir wollen auch endlich unsere neuen Medien an die Leute bringen." Wann genau die Bücherei wieder öffnen wird, sei noch unklar. Nielson: "Im Mai bestimmt, aber an welchem Tag, wissen wir noch nicht. Wir wollen erst mal die Entwicklung beobachten."

Der Onlinekatalog ist bereits im Netz verfügbar. Die E-Mails gehen an: stadtbuecherei@kaltenkirchen.de. Telefonisch ist die Bücherei dienstags, donnerstags und freitags von 10 bis 16 Uhr sowie mittwochs von 10 bis 13 Uhr unter 04191/958440 zu erreichen.

