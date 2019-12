Stadtbücherei zieht um

Wahlstedt

Das bestätigte Bürgermeister Matthias Bonse nach der jüngsten Stadtvertreter-Sitzung in der Begegnungsstätte. Über den Abschluss eines Mietvertrages für die ungenutzte Immobilie in zentraler Lage war nichtöffentlich beraten worden.

Kommunalaufsicht hatte Einwände

Der Verwaltungschef hatte zunächst im öffentlichen Sitzungsteil zur beabsichtigten Bücherei-Auslagerung erklärt, dass der entsprechende mehrheitliche Beschluss gegen die Stimmen von Grünen und FDP in der vorangegangenen Sitzung der Stadtvertretung vom 29. Oktober über den Mietvertrag von der Segeberger Kommunalaufsicht als rechtsfehlerhaft und damit nicht wirksam bemängelt worden war. Der gerügte Formfehler: Das Thema war unter dem Tagesordnungspunkt 17 lediglich als Bericht aufgeführt und nicht mit förmlicher Ankündigung einer Beschlussfassung ausgewiesen worden. Deshalb hätte dazu keine Entscheidung gefasst werden dürfen, monierte die Aufsichtsbehörde.

Tätig geworden war die Kommunalaufsicht auf Initiative der FDP hin, die sich, ebenso wie die Grünen, an der vermeintlichen Intransparenz der Entscheidungsfindung gestoßen hatte.

FDP und Grüne weiter dagegen

Der Auszug der Bücherei und der anschließende Umbau im Erdgeschoss des Rathaus-Komplexes wurden in der jüngsten Sitzung mehrheitlich mit zwölf von 18 Stimmen beschlossen – wiederum bei fünf Gegenstimmen von Freidemokraten und Bündnis-Grünen. Einer der sechs Mandatsträger der Fraktion „Wir für Wahlstedt“ enthielt sich. Damit sind grundsätzliche Weichen gestellt für die Standort-Verlagerung, die auch mit einem ausgewiesenen Betrag schon in die Finanzplanung der Stadt für 2020 aufgenommen worden ist unter dem Stichwort „Rathaus-Sanierung/ Stadtbücherei“. Darauf wies Bürgermeister Bonse ( CDU) in der Debatte in der öffentlichen Sitzung hin. Die Gegner sorgen sich unter anderem über die künftig anfallenden Mietkosten, die sich die Stadt angesichts der Haushaltslage aus ihrer Sicht nicht leisten kann.

Bürgervorsteher hatte die Idee

Ins Spiel gebracht hatte den Umzug der Wahlstedter Bürgervorsteher Horst Kornelius ( CDU). Ihm war in der kleinen Fußgängerzone bei einem Besuch in der Eisdiele im Sommer das verwaiste Ladengeschäft aufgefallen, das die Textilien-Firma NKD nach Auslaufen des Mietvertrages geräumt hatte. Statt eines ursprünglich beschlossenen Umbaus der Stadtbücherei für 180000 Euro, für den seit rund eineinhalb Jahren die vorbereitenden Planungen liefen, wählte die Stadtvertretung jetzt den Standort-Wechsel. Wahlstedts Bauamtsleiter Torsten Maaß ließ sich zitieren mit der Aussage, er rechne bei dieser Variante mit Beibehalten des vorgesehenen Kostenrahmens. Die bisherige Bücherei-Fläche und das Raumangebot im anzumietenden Ladengeschäft seien zudem mit jeweils rund 400 Quadratmetern nahezu identisch.

Frei werdender Platz im Rathaus wird gebraucht

Horst Kornelius hatte schon im Vorfeld des Umzugs-Beschlusses die Vorzüge seines Vorschlages unterstrichen mit dem Hinweis auf die ohnehin bestehende Platzenge im Rathaus-Komplex, die auch Bauamtsleiter Maaß bestätigte. Nach dem Erweiterungsbau im Jahr 2014 mit Einrichtung des neuen Standesamts und Einbau eines Fahrstuhls war nun im Frühsommer mit weiteren Umbauten begonnen worden. Durch den Bücherei-Auszug biete sich im Rathaus-Bau mehr Raum für die Verwaltung und Politiker, denen dort seit dem Umbau im vorigen Jahr auch kein Sitzungssaal mehr zur Verfügung steht.

In Anbetracht bestehender Raumnot im Rathaus und gleichzeitigen Leerstandes in der Ladenzeile schlägt die Kommune nun nach Überzeugung des Bürgervorstehers mit der Umzugslösung zwei Fliegen mit einer Klappe.

