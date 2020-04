Kein Stadtfest, kein Volkslauf

Bad Segeberg

Noch vor ein paar Tagen war Stadtfest-Organisator Ingo Micheel voller Zuversicht und Tatendrang. Bis Ende August sei ja noch eine ganze Weile Zeit, so der Inhaber der Firma Creativevent, im Gespräch mit KN-Online. Er rechne schon Anfang Mai auch für seine Branche mit ersten Lockerungen. Doch dann kamen der Mittwoch und das magische Datum: 31. August.

"Mit der Entscheidung der Bundes- und der Landesregierung ist nun auch das Schicksal des dritten Neuen Stadtfestes in Bad Segeberg besiegelt." Aufgrund der bis Ende August geltenden Einschränkungen im öffentlichen Leben müsse er es absagen.

Gesundheit steht im Vordergrund

"Für mich stehen das Wohl und die Gesundheit meiner Mitarbeiter und ihrer Familien sowie der möglichen Besucher im Vordergrund, weswegen ich um Verständnis für die Entscheidung bitte; so bitter sie auch ist", sagte Micheel. Allen bis zu diesem Zeitpunkt angesprochenen Beteiligten danke er für ihre Bereitschaft, an einem solchen Familienevent mitwirken zu wollen. "Ich hoffe auf ein neues Engagement für ein mögliches Stadtfest 2021." Die Verträge mit den Live-Künstlern hatte er bereits allesamt unter Dach und Fach.

Letztes Jahr Rekord für guten Zweck

Das Stadtfest hätte von Freitag, 28. August, bis Sonntag, 30. August, stattfinden sollen. Für diesen Sonntag war auch der mittlerweile zehnte AOK Volks- und Spendenlauf " Bad Segeberg bewegt" geplant, den der SC Rönnau 74 jedes Jahr mit Unterstützung der Segeberger Zeitung veranstaltet. Die Rekordsumme von 8200 Euro war im vergangenen für den guten Zweck zusammengekommen – ein Rekord. Dennoch: Die Absage kam ebenfalls am Freitag.

Verschiebung nicht möglich

Der Lauf zähle mit fast eintausend Aktiven und etwa der gleichen Anzahl an Zuschauern sowie rund 70 Helfern des SC Rönnau 74 in der Organisation zur Kategorie der Veranstaltungen, die unter das Verbot fallen, erklärte Organisator Helmut Lenz. "Die Gesundheit aller Beteiligten hat absoluten Vorrang." Eine Verschiebung in den September oder Oktober komme nicht in Frage, da bereits viele Laufveranstalter in Schleswig-Holstein, deren Volkslauftermine eigentlich zwischen April und Juli lagen, Terminverschiebungen in diese Monate vorgenommen hätten.

Außerdem sollen laut Lenz in dieser Zeit Leichtathletikmeisterschaften auf Kreis-, Landes- und Bundesebene – soweit sie denn ausgetragen werden können – mit Beteiligung von Athleten sowie Trainern des SC Rönnau 74 stattfinden, sodass sich ohnehin eine Terminballung auch für diese ergeben wird.

Er plane nach den Sommerferien des Jahres 2021 einen neuen Anlauf unter den dann geltenden Rahmenbedingungen und hoffe auf eine Fortsetzung der Unterstützung durch die bisherigen Sponsoren.

Kindervogelschießen zu groß

"Auch wir müssen in den sauren Apfel beißen", erklärt Dirk Reher, Vorsitzender des Bad Segeberger Kindervogelschießenvereins von 1879. "Leider wird es das wohl größte nicht kommerzielle Kinderfest Schleswig-Holsteins in diesem Jahr nicht geben. Wir gelten vielleicht nicht als Großveranstaltung im Sinne der Verordnung, ein kleines Fest ist unser Kindervogelschießen aber auch nicht", ergänzt Pressesprecher Tobias Gellert. Deshalb habe der geschäftsführende Vorstand, bestehend aus Dirk Reher, Jörg Specht und Kai Holstein, beschlossen, das Traditionsfest abzusagen.

Leute haben andere Sorgen

"Wir wollen niemanden gesundheitlich gefährden. Und viele unserer mehr als 300 Mitglieder und Helfer sowie zahlreiche Segeberger haben andere Sorgen, zum Teil Existenzängste, müssen ihr Leben neu organisieren. Zum Feiern ist vielen im Moment nicht zumute – und wird es im Juni sicher auch noch nicht sein", glaubt Reher.

Neuer Termin: 13. Juni 2021

Seit 1947 sei das Bad Segeberger Kindervogelschießen nicht ein einziges Mal ausgefallen, habe durchgängig, jedes Jahr – zuletzt immer am letzten Sonntag vor den Sommerferien – stattgefunden. "Wir machen aber im kommenden Jahr weiter", verspricht Reher. "Mit noch mehr Power werden wir ein noch schöneres Kindervogelschießen veranstalten." Mit den Vorbereitungen dafür soll im Herbst begonnen werden. Am Sonntag, 13. Juni 2021 werden wir zusammen wieder das Kindervogelschießen in Bad Segeberg erleben. Davon gehe ich ganz fest aus."

