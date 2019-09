Bad Segeberg

Als Stadtfest-Organisator Ingo Micheel am Freitag um 19.50 Uhr auf die Segeberger-Zeitung-Bühne am Marktplatz trat, war das Stadtzentrum bereits gut gefüllt. An den Tischen saßen bereits seit etwa 17.30 Uhr etliche Neugierige, die die sommerliche Atmosphäre und die kulinarischen Angebote auf dem Marktplatz genossen. Das Ensemble "Folktet" von der Musikschule in Teterow hatte die Besucher mit irischen Klängen in Stimmung gebracht.

Bürgervorsteherin lobt Organisator Ingo Micheel

"Ein fantastischer Abend, ein tolles Bild von hier oben!", schwärmte Micheel. Zusammen mit seiner Firma Creativevent und einem großen Netzwerk an Helfern aus Vereinen und Verbänden ist er seit vergangenem Jahr für das Stadtfest verantwortlich. Dafür erntete der Unternehmer großes Lob von Bürgervorsteherin Monika Saggau. "Was du für uns Segeberg auf die Beine gestellt hast! Es gelingt dir, mit viel Leidenschaft und mit viel Engagement die Menschen zu begeistern."

Freunde aus Partnerstädten feiern mit

Während der Eröffnung stellten sich auch einige Menschen aus Bad Segebergs Partnerstädten Teterow in Mecklenburg-Vorpommern und Zlocieniec in Polen vor. Die beiden polnischen Musikschülerinnen Zofia Tyma und Martyna Marciag eröffneten mit Gesang das musikalische Programm.

Monika Saggau tritt auf der Bühne ins Kulturkontor ein

Patricia König, die am Sonntag ab 11 Uhr den Stadtfest-Frühschoppen vor der Volksbank moderieren wird, trat zudem als stellvertretende Vorsitzende des Kulturkontors auf. Dieser seit 30 Jahren bestehende Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, kulturelle Angebote in Bad Segeberg zu vernetzen, wie Bürgervorsteherin Monika Saggau erklärte. Die oberste Repräsentantin der Stadt schloss sich dem Kulturkontor öffentlichkeitswirksam an und unterzeichnete auf der Bühne ihre Beitrittserklärung. 20 Euro beträgt der Jahresbeitrag mindestens.

Böllerschützen machen jede Menge Krach

Die Böllerschützen der Segeberger Stadtvogelschützengilde gaben dann diverse Startschüsse ab. Für eine erste sportliche Show sorgten Cycling-Trainer Marco Will und das Tanzstudio Time to move zum Song "Zeig mir deine Muskeln". Den Abend gestaltete dann auf dem Marktplatz die Combo "Drive Band" mit allerlei Rock- und Pop-Songs. Das Publikum strebte schnell zum Tanzen vor die Bühne. Auch vor der Volksbank lief bereits das Programm an.

Drei Tage lang wird in Bad Segeberg gefeiert

Am Sonnabend wird das Stadtfest von 11 bis 24 Uhr gefeiert; am Sonntag klingt es dann von 11 bis 18 Uhr aus. Bespielt werden auch die Promenade am Großen Segeberger See und die Rasenfläche vor der Marienkirche. Das komplette Programm finden Sie hier.