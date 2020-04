Wegen der Corona-Pandemie hagelt es seit Wochen Absagen von Veranstaltungen. Das Stadtgartenprojekt ziehen die Einzelhändler in der Fußgängerzone in Bad Segeberg trotzdem durch. Seit dem Wochenende stehen überall in der Stadt die bekannten Pflanzkisten. Auch neue kuriose "Gefäße" sind zu bestaunen.