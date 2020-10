Stadtmarketing - Künstler will "Walk of Fame" in der City

Neue Impulse für das Stadtmarketing: Geht es nach dem Traventhaler Künstler Harry Beiersdorf, dann sollte Bad Segeberg einen eigenen "Walk of Fame" bekommen. Auf Messingplatten in der Fußgängerzone könnten berühmte Persönlichkeiten geehrt werden, die sich um Stadt und Region verdient gemacht haben.