Auch wenn es zunächst nur eine Zwischenlösung sein wird, könnte im Herbst nächsten Jahres der Startschuss für ein Ärztezentrum in Bad Bramstedt sein. Das stellte Bürgermeisterin Verena Jeske dem Sozialausschuss in Aussicht und berichtete davon auch auf einer Einwohnerversammlung am Donnerstagabend.