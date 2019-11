Bebensee ist Deutschland-Sieger

Bebensee

Genau 22261 Kilometer waren vom 4. bis 24. August zusammengekommen. 152 Radfahrer, darunter alle Gemeindevertreter von Bebensee, hatten in die Pedale getreten.

Pro Bebenseer 35,45 Kilometer

Bezogen auf das gesamte Dorf sind pro Einwohner (rund 630) 35,45 Kilometer gestrampelt worden. Der Sieg hatte sich schon im Sommer abgezeichnet.

Hätten sie die Strecke mit dem Auto gefahren, wären 3,2 Tonnen klimaschädliches Kohlendioxid produziert worden. Schon in den Vorjahren hatte Bebensee Spitzenplätze beim Stadtradeln belegt.

Auch Neversdorf weit vorn

Weit vorne landete erneut Neversdorf auf Rang 13. 9727 Kilometer waren 42 Radler gefahren, pro Einwohner 13,4 Kilometer.

Auch auf Kreisebene traten knapp 60 bunt gemischte Teams an. Die längste Gesamtstrecke schafften 41 Mitglieder der Gruppe Radsportclub Kattenberg & Friends mit 30493 Kilometern.

Bundeswettbewerb endete am 30. September

Das Stadtradeln findet jährlich in der Zeit vom 1. Mai bis 30. September statt. In den Kommunen selbst wird an 21 aufeinanderfolgenden Tagen für mehr Klimaschutz und mehr Radverkehrsförderung geradelt. Den genauen Zeitraum kann die teilnehmende Kommune grundsätzlich frei wählen. Organisator des Projektes ist das Klimabündnis, ein Netzwerk europäischer Kommunen.

