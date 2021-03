Bad Segeberg

„Das dürfen die Stadtvertreterinnen und Stadtvertreter selbst entscheiden“, beschied die Christdemokratin den Verwaltungschef.

Am Dienstagabend erlebte die Kommunalpolitik in jedem Fall eine Premiere – und so, wie es derzeit aussieht, eine erfolgreiche. Vor Beginn der Sitzung in der Sporthalle der Schule am Burgfeld, wo die Stadtvertretung bereits im vergangenen Jahr schon einmal zusammengekommen war, konnten sich alle Mandatsträger, Besucher und Presse freiwillig einem Corona-Schnelltest unterziehen. Möglich gemacht hatten das der Grünen-Politiker und Leiter des Ergon-Ausbildungszentrums, Udo Nickel, und Dirk Buckenberger, Inhaber der Alten Apotheke in der Fußgängerzone.

Bad Segeberger Stadtvertreter ließen sich freiwillig testen

Von den rund 40 Personen nahm weniger als eine Handvoll das Angebot nicht war. Sie mussten den Rest des Abends ihren Mund-Nasen-Schutz aufbehalten, während alle anderen – ein negatives Testergebnis vorausgesetzt – die Maske abnehmen durften. „Es gab hier heute keinen einzigen positiven Fall“, berichtete Nickel nach Abschluss der Aktion, für die sein Ergotherapie-Zentrum auch die überwiegende Mehrzahl des Personals gestellt hatte: Schülerinnen und Schüler.

Für den Fall, dass einer der Schnelltests angeschlagen hätte, hatten er und Buckenberger vorgesorgt – und den Bad Segeberger Facharzt Andreas Lenhard mit ins Boot geholt. Betroffene hätten sich mit dem Ergebnis geradewegs in dessen Gynäkologie-Praxis in der Innenstadt begeben und zur weiteren Abklärung einen PCR-Test vornehmen lassen müssen. Wäre auch der positiv ausgefallen, wären eine sofortige „häusliche Isolation“ und die Einschaltung des Gesundheitsamtes die Folgen gewesen.

Effiziente Organisation beim Schnelltest

Das provisorische Schnelltest-Zentrum in der Halle war jedenfalls effizient organisiert. Wer zur Sitzung wollte, wurde gleich im Vorraum in Empfang genommen und nach einer Datenschutzerklärung gefragt. Wer eine hatte, durfte weiter in eine der Umkleidekabinen, wo das Testteam – in Vollschutz – wartete. Zwei Stühle standen bereit, auf denen die Abstriche vorgenommen wurden; wahlweise in Nase oder Rachen. Anschließend mussten alle Probanden in einem Einbahnstraßen-System die Halle zunächst wieder verlassen und an der frischen Luft darauf warten, dass sie als „unbedenklich“ eingestuft wurden („Annelie, du kannst jetzt auch reinkommen“).

Schnelltest kein "Freifahrtschein"

Von der Maskenpflicht waren die Betreffenden allerdings nur ausgenommen, solange sie an ihrem Platz saßen. „Der Schnelltest sollte generell nicht als ‚Freifahrtschein‘ verstanden wissen, mahnte Monika Saggau, er sei eine Momentaufnahme. Die Bürgervorsteherin räumte ein, sie habe trotz der Aktion „große Bauchschmerzen“ gehabt, die Sitzung in Präsenz abzuhalten. „Vor allem angesichts der hohen und weiter steigenden Inzidenzen.“

Zumal sich andere politische Vertretungen in der aktuellen Situation anders entschieden haben. Der Segeberger Kreistag etwa hat seine in dieser Woche geplante Sitzung komplett abgesagt. Und die Kieler Ratsversammlung tagt erstmals online (oder versucht es zumindest). Bad Segebergs Bürgermeister Dieter Schönfeld gehört allerdings seit Beginn der Pandemie zu denen, die eine eindeutige Meinung zu dieser Frage haben. „Solange Präsenzsitzungen möglich sind, sollen sie stattfinden.“ Da sei das Land völlig klar. Bei weiter steigenden Inzidenzwerten werde Kiel die Lage aber möglicherweise neu bewerten.

Auch künftig kostenlose Tests vor Sitzungen

Die Stadt Bad Segeberg sei jedenfalls darauf eingestellt, einstweilen vor allen Sitzungen der politischen Gremien, also auch der Ausschüsse, freiwillige Schnelltests anzubieten. Die Kosten dafür würden übernommen.

So wirklich glücklich sind Kommunalpolitik und Verwaltung mit ihren Video-Ausflügen bislang ohnehin noch nicht geworden. Die erste Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses endete nach kurzer Zeit in einem Desaster. Schuld daran war allerdings nicht die erst einmal reflexartig gescholtene Verwaltung, sondern ein Serverabsturz beim Kreis Segeberg. Der hat nun versprochen, die Kapazitäten zu vergrößern.