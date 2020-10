Bad Segeberg

Angesichts mancher gesellschaftlicher Entwicklungen bedürfe es zum jetzigen Zeitpunkt einer "klaren und lauten Stimme", erklärte Dirk Wehrmann. In der Kreisstadt dürften niemals Mehrheiten mit den Stimmen rechtsgerichteter Vereinigungen oder Organisationen zustande kommen. Gemeint sei damit aktuell in erster Linie die Partei "Alternative für Deutschland" ( AfD), die in Bad Segeberg kommunalpolitisch allerdings nahezu unsichtbar ist.

Demokratie wird herausgefordert

Die Demokratie werde von rechten Populisten ebenso herausgefordert wie von gewalttätigen Nazis, heißt es in dem Antrag. Über den Punkt "Wehret den Anfängen" sei man bereits weit hinaus. Wehrmann nannte neben dem "Sturm auf den Reichstag" während der jüngsten Corona-Demonstration in Berlin unter anderem auch noch den Terror des sogenannten NSU, den Mord an Walter Lübcke, den Anschlag auf die Synagoge in Halle sowie Morddrohungen gegen Kommunalpolitiker, Ehrenamtliche und Abgeordnete.

Es gehe darum, "unsere freiheitliche und offene Gesellschaft mit allen Mitteln der Demokratie und des Rechtsstaates" zu verteidigen. "Wir wissen, dass wir auf eine sehr große Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger und eine aktive Zivilgesellschaft zählen können", heißt es im Text der Resolution.

Bad Segeberg hat eigene Erfahrungen

Deutlich sensibler, was Neonazi-Aktivitäten betrifft, ist man auch in der Kalkbergstadt geworden, seit vor etwa einem Jahr eine zwar kleine, aber sehr aggressive Gruppe von Rechtsextremisten um einen vorbestraften Bad Segeberger für Unsicherheit bis hin zu Angst gesorgt hatte. Um den Mann und seine Getreuen, die versucht hatten, unter Jugendlichen neue Mitglieder zu rekrutieren, ist es zuletzt in der Öffentlichkeit allerdings etwas ruhiger geworden.

Noch einmal in die Ausschüsse

Obwohl die Resolution in der Stadtvertretung am Ende einstimmig beschlossen wurde, fand Wehrmann kritische Worte zum Verfahren. Die SPD hätte es besser gefunden, wenn die Resolution schon während der letzten Sitzung verabschiedet worden wäre, ohne noch einmal den Weg durch die Fachausschüsse nehmen zu müssen. So war die Initiative zuletzt noch einmal Thema im Haupt- sowie im Sozialausschuss.

Ohne einige kritische Anmerkungen wollte der BBS-Stadtvertreter Torsten Bohlmann, von Beruf Polizeibeamter, den Entwurf denn auch nicht einfach durchwinken. Er sei natürlich ebenfalls der Meinung, dass den rechten Umtrieben und Auswüchsen sowohl in Bad Segeberg als auch andernorts "entschieden entgegengetreten" werden müsse. An die "dumpfen Parolen" wolle und werde er sich nicht gewöhnen. "Und was wir vor einigen Tagen aus Nordrhein-Westfalen über das Verhalten von Polizisten gehört haben, hat gerade mich als Polizisten sehr erschüttert, unfassbar betroffen und wütend gemacht."

BBS-Vertreter vermisst Hinweise auf linke Gewalt

Doch dann kommt Bohlmanns "Aber": In einer Resolution "Konsens der Demokraten" hätte er sich auch eine deutliche Abgrenzung nach Linksaußen gewünscht. Und der BBS-Mann wird deutlich: "Als Mensch der politischen Mitte widern mich Bilder, wie wir sie vor kurzem am Reichstag gesehen haben, ebenso an wie die jüngsten Bilder aus Leipzig oder die vor wenigen Jahren vom G20-Gipfel in Hamburg."

An angezündete Autos auf der Elbchaussee, an Pflastersteine werfende Linksextremisten, an geplünderte Geschäfte wolle und werde er sich nämlich auch nicht gewöhnen: "Und ich weiß mich dabei in bester Gesellschaft einer sehr großen Mehrheit friedliebender Bürgerinnen und Bürger."

Zielrichtung ist die AfD

Für diejenigen, die die Diskussion um die politischen Ränder schon länger verfolgen, reagierte SPD-Fraktionsvorsitzender Dirk Wehrmann erwartungsgemäß: Es sei der falsche Ansatz, rechte und linke Gewalt "zu egalisieren", also gleichzusetzen. Es gehe seiner Partei in erster Linie auch gar nicht um die Straße, sondern um die Parlamente. "Die Resolution zielt auf die AfD, nicht auf die Antifa."

Am Ende gemeinsamer Antrag

Am Ende wurde aus dem SPD-Entwurf dann sogar noch ein gemeinsamer Antrag aller Fraktionen, dem auch Bohlmann zustimmte. Ebenso einmütig spendierten die Parteien in der Stadtvertretung dem Kriminalpräventiven Rat der Stadt Bad Segeberg noch einmal einen Betrag in Höhe von 2000 Euro. Die Summe soll in dem Gremium für Konzepte gegen Rechts eingesetzt werden.

