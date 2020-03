Sitzung wegen Corona in der Sporthalle

Bad Segeberg

Die Zusammenkunft, auf der unter anderem auch ein Schulleiterwahlausschuss für die Nachfolge von Frank Ulrich Bähr am Städtischen Gymnasium gebildet werden soll, findet nicht wie gewohnt im Bürgersaal des Rathauses statt, sondern in der großen Mehrzweckhalle der Schule an der Hamburger Straße.

Wichtige Tagesordnungspunkte

Schönfeld hatte im Vorfeld auf die besondere Dringlichkeit einiger Tagesordnungspunkte hingewiesen; darunter den ersten Nachtragshaushalt für 2020, die Förderung eines Jugendcafés des Vereins Jugendtreff Bad Segeberg, die Gewährung eines Zuschusses für den Stadtgarten.

Wichtige Verhaltensregeln

Für die Besucher der Sitzung gibt es allerdings einige Einschränkungen: Wer aus einem Risikogebiet kommt, so die Stadt in einer Pressemitteilung, dürfe die Halle nicht betreten. Auf das Händeschütteln werde komplett verzichtet, bei Gesprächen müsse ein Mindestabstand von zwei Metern zwischen den Gesprächspartnern eingehalten werden. Und, eigentlich ebenfalls selbstverständlich: Wer sich krank fühlt, sollte fernbleiben.

