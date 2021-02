Bornhöved

Für die Städtebauförderung braucht die Gemeinde ein umfangreiches Entwicklungskonzept. Das ist in Bornhöved größtenteils fertig. Was fehlt, ist das Einzelhandelskonzept. Einen Entwurf lehnte die Gemeinde vergangenes Jahr ab.

Denn es sah die Ansiedlung eines Supermarktes im Zentrum vor als Magnet für Publikumsverkehr. Edeka und Aldi allerdings wollen am bestehenden Standort am Ortsrand erweitern. Und die Gemeinde hatte andere Ideen für die freie Fläche am Kuhberg, dort soll eine Kita entstehen.

Lösung für Einzelhandelskonzept

"Die Datenlage hat sich seit 2018 verändert", sagt Arne Albertsen, Vorsitzender des Ortsentwicklungsausschusses. Durch das neue Wohngebiet Himmelsblick seien die Supermärkte dort nicht mehr in völliger Randlage. Außerdem seien Grundstücksangelegenheiten nun geklärt, sodass die Supermärkte ihre Erweiterungspläne weiter verfolgen können.

Das Einzelhandelskonzept soll entsprechend fortgeschrieben werden, empfahl der Ortsentwicklungsausschuss jüngst. Der Auftrag soll an das bereits zuvor mit dem Konzept befasste Büro vergeben werden.

Dann könnte das Konzept bis Ostern fertig sein und die Unterlagen an das Land geschickt werden als Voraussetzung für mögliche vorgezogene Maßnahmen im Rahmen der Städtebauförderung mit einer Zwei-Drittel-Förderung durch Bund und Land. Auch der Haushalt der Gemeinde muss als Grundlage noch fertig werden.

Alte Gewerbeimmobilie wird abgerissen für Senioren-Wohnprojekt

Es geht um zwei Projekte in Bornhöved, die starten sollen, bevor die offizielle Sanierungsphase beginnen kann. An der Adresse Kieler Tor 7 hat die Gemeinde vor einigen Wochen die leerstehende Immobilie mit Grundstück erworben.

"In den 80er Jahren war da mal ein Supermarkt drin", sagt Albertsen. Später eine Videothek, dann ein Fitnessstudio, zuletzt ein Tattooladen. "Wenn man davor steht, sieht das Gelände klein aus, aber das Grundstück hat knapp 2500 Quadratmeter."

In der Nähe von Apotheke und Ärzten sei es ein guter Standort für ein Wohnprojekt für Senioren. Wohnraum im Alter sei ein lang und viel geäußerter Wunsch gewesen in Befragungen zur Ortsentwicklung, erklärt Albertsen. Für den Bau soll ein Investor gesucht werden. Mit einem fertigen Grundstück, so hofft die Gemeinde, sei dies leichter. Deshalb soll der Flachbau auf dem Gelände abgerissen werden, sobald die Genehmigung des Landes vorliegt.

Parkplatz vor der Schule soll zur Parkanlage werden

Das zweite Projekt, dass vorzeitig vorangetrieben werden soll, ist die Umgestaltung des Vorplatzes an der Grundschule. Der unansehnliche Sandplatz entlang der Feldstraße dient derzeit als Parkplatz, am Wochenende stehen dort Lkw.

Da die Schule in diesem Jahr den Hof der Grundschule umgestaltet, sei es sinnvoll auch den Vorplatz zeitnah umzugestalten, sagt Albertsen. Vorgesehen ist eine parkähnliche Anlage mit Spiel- und Gartenbereich. Auch der Busbahnhof soll integriert werden, ebenso wie eine sogenannte Kiss-and-Go-Zone für Eltern, die ihre Kinder zur Schule bringen.

"Man kann davon halten, was man will", sagt Albertsen. Es sei eine Tatsache, dass viele Kinder von ihren Eltern mit dem Auto zur Schule gebracht werden. Zumindest solle dies dann sicher geschehen und die Kinder nicht zwischen dem Verkehr herumlaufen.

Land muss vorher zustimmen

Mit der Umgestaltung des Platzes soll das Ortsbild verschönert, der Schuleingang sicherer und attraktiver werden. Zur Vorbereitung sollen nun die Planung vergeben werden. Beim Land will die Gemeinde die Umgestaltung als vorgezogene Maßnahme beantragen, damit dann auch konkrete Bauaufträge vergeben werden können.

Geschätzt werden die Gesamtkosten für die Umgestaltung auf etwa 1,177 Millionen Euro, zwei Drittel davon würden aus Städtebaumitteln gefördert bei positivem Bescheid.