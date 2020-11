Der 48-jährige Geschäftsmann Stefan Specht aus Neumünster hat an der Norderstraße 4b, in unmittelbarer Nähe des Globus-Baumarktes, auf einem 3500 Quadratmeter großen Grundstück 28 sogenannte XXL-Garagen errichten lassen und insgesamt rund 1,5 Millionen Euro in das Projekt investiert.