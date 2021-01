In 15 Jahren hat die Bad Bramstedter Stiftung Nordstern des Ehepaares Heike und Thomas Klesen schon viele Projekte in armen Ländern unterstützt. Auch im Coronajahr 2020 war sie aktiv. 14.000 Euro wurden für Waisenkinder in Malawi bereitgestellt. 2021 soll Kindern in Burkina Faso geholfen werden.