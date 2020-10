Auch in Zeiten von Coronaauflagen versuchen sich Segeberger Organisatoren an Großveranstaltungen. Die Weihnachtsmärkte in Stocksee, Pronstorf und Traventhal wollen öffnen, wenn auch unter neuen Bedingungen für Besucher bis hin zum Ticketkauf. Der große Basar der Wittenborner Bastelgruppe fällt aus.