Bad Bramstedt

Noch muss die Schulverbandsvertretung in ihrer Sitzung am 30. März der Empfehlung folgen. Die Ausschüsse beschlossen, dass die Verwaltung das Notwendige in die Wege leiten soll. Dazu gehören vor allem die Änderung des Bebauungsplanes, die Entwurfsplanung, die Ausschreibung der ersten Leistungsphasen und das Ermitteln möglicher Fördergelder sowie eine Machbarkeitsstudie. Nachdem der Streit zwischen den beiden Seiten – Stadt und Land – sich überraschend auflöste, brachte der Hagener Bürgermeister Kay Holm die neue Stimmung auf den Punkt: "Ich würde mir wünschen, dass wir so eine Atmosphäre auch in den anderen Sitzungen gehabt hätten."

Sitzung musste öffentlich stattfinden

Eskaliert waren die unterschiedlichen Positionen in der Februar-Sitzung des Schulverbandes, als die Umlandkommunen durchgesetzt hatten, das Thema von der Tagesordnung zu nehmen und über die Erweiterung der Schule unter Ausschluss der Öffentlichkeit in den Ausschüssen zu beraten. Das hatte die Schulverbandsvorsteherin, Bad Bramstedts Bürgermeisterin Verena Jeske, so nicht hingenommen, da es um Steuergelder gehe, und die Beschlüsse öffentlich gefasst werden sollten. Sie hatte die Kommunalaufsicht des Kreises Segeberg um eine Stellungnahme gebeten, der Kreis hatte ihr Recht gegeben.

Dass die Gegner der öffentlichen Beratung nicht klein beigeben wollten, wurde am Mittwochabend klar. Jeske berichtete, dass die Gegenseite mehrfach die Kommunalaufsicht bemüht habe, allerdings ohne Erfolg. Auch war der Versuch gescheitert, auf die Hauptsatzung des Verbandes hinzuweisen, demnach die beiden Ausschüsse nicht-öffentlich tagen sollten. Die Gemeindeordnung des Landes Schleswig-Holstein hat aber Vorrang. In der "heißen" Phase des Streits hatte der SPD-Fraktionssprecher Jan-Uwe Schadendorf sogar einen Austritt Bad Bramstedts aus dem Schulverband als mögliche Lösung in die Diskussionen gebracht.

CDU stimmt nur für ersten Bauabschnitt

Der Bericht der Schulverbandsvorsteherin war in der jüngsten Sitzung dann auch erst einmal der letzte Hinweis auf die schlechte Stimmung, die bislang geherrscht hatte. Allerdings: Nicht nur die Bürgermeister aus dem Umland, auch einige Bad Bramstedter Kommunalpolitiker sind skeptisch wegen der zu erwartenden Kosten von insgesamt 2,7 Millionen Euro. So erklärte sich der Bad Bramstedter Volker Wrage (CDU) bereit, nur dem ersten Bauabschnitt zuzustimmen, "für den zweiten Bauabschnitt leider nicht". Für den Finanzausschussvorsitzenden, Weddelbrooks Bürgermeister Stefan Gärtner, sind die Gesamtkosten "ein großer Schluck aus der Pulle. Was notwendig ist, sollten wir machen".

Mit dem auf 1,6 Millionen Euro taxierten Start, der eine Erweiterung der Mensa und die sich anschließenden Räume für die Nachmittagsbetreuung umfasst, konnten sich alle anfreunden. "Der erste Bauabschnitt ist absolut notwendig", hob Jeske hervor. Der Rendsburger Architekt Rüdiger Bahnemann, der den Vorentwurf vorstellte, machte die Not der Schule deutlich. Die derzeitige Mensa bietet Platz für 34 bis 40 Schüler. In der neuen Mensa könnten 100 Kinder in zwei Schichten essen. Für den ersten Bauabschnitt müssen das alte Hausmeistergebäude sowie der Fahrradunterstand abgerissen werden. Der zweite Bauabschnitt mit Kosten von etwa 1,1 Millionen Euro umfasst den Neubau des Lehrerzimmers mit Nebenräumen.

Weddelbrooker Schule soll weiter genutzt werden

Die leerstehende Grundschule in Weddelbrook, die für den Nachmittagsbetrieb der Storchennestschule eingerichtet ist, wird allerdings zurzeit nicht genutzt. Diese Lösung für die Übergangszeit bis zur Erweiterung der Schule ist ein Zankapfel gewesen, vor allem war die Schulverbandsvorsteherin für das Provisorium nicht zu begeistern.

Die Rektorin der Grundschule, Franziska Frahm-Fischer, präsentierte gleich zu Beginn der Beratungen über eine Erweiterung ihre pädagogischen Vorstellungen und hatte auch für Weddelbrook eine Lösung für die Zeit nach der Erweiterung parat: Für sie könnte die frühere Dorfschule weiterhin für Profilangebote der Storchennestschule oder andere Schulen nutzbar bleiben. Und sollten die Schülerzahlen steigen, könnte Weddelbrook auch wieder als Schulstandort aktiviert werden.