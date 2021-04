Hasenmoor

Hämatom ist eine deutsche Metal-Band aus Speichersdorf in Oberfranken, die sich 2004 gegründet hat. "Die Band sticht durch eine aufwändige Maskierung ihrer Mitglieder hervor und spielte zu Beginn ihrer Karriere Kinderlieder im Stil der Neuen Deutschen Härte nach", heißt es in einer Beschreibung. Die Musiker präsentieren ihre Show "Tänze auf dem Vulkan" am 5. September beim Strandkorb Open Air auf dem Flugplatz Hartenholm in Hasenmoor. Nach eigenen Angaben erwartet die Zuhörer "eine spektakuläre Bühnenshow und eine Unplugged-Weltpremiere". Der Vorverkauf über www.strandkorb-openair.de startet sofort.

Wahrscheinlich etwas gemächlicher wird es werden, wenn der deutsche Sänger Max Mutzke am 2. September zum Freiluft-Konzert kommt. Karten für Mutzke wird es ab Freitag, 23. April, geben.

Konzert von Johannes Oerding bereits ausverkauft

Derweil wurde bekannt, dass der Auftritt von Johannes Oerding am 18. September bereits ausverkauft ist. Laut Veranstalter, der Hockeypark Betriebs GmbH und Co. KG aus Mönchengladbach, seien schon wenige Stunden nach dem Start des Ticketverkaufs die Eintrittskarten knapp geworden.

Auch der Verkauf für Jan Delay (29. August) läuft, ebenso für die Veranstaltung "Hartenholm Ole" am 11. September mit verschiedenen Gute-Laune-Künstlern wie der Partykönigin Mia Julia mit ihren Hits "Mia meine Gang" und "Mallorca da bin ich daheim", Schlagersängerin Michelle mit "Du Idiot" und "Paris", Ballermann-Größe Lorenz Büffel mit "Doppelhorn" und "Johnny Däpp", Frenzy, Stereoact, Jenice, Specktakel, und DJ Christian Schall. "Hartenholm Ole" ist schon mehr als die Hälfte verkauft. Weitere Termine gibt es unter anderem mit Max Giesinger, Pietro Lombardi, Sasha und Culcha Candela.

750 Strandkörbe in vier "Inseln" und eine Bühne

Zur Verfügung stehen 1500 Sitzplätze in 750 Strandkörben, die auf dem Gelände aufgestellt werden. Die Sitzmöbel sind in vier "Inseln" unterteilt, jede verfügt über einen eigenen Eingang und sanitäre Anlagen. Damit sollen auch zu Corona-Zeiten Livekonzerte möglich sein.