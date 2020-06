Dörfer verschärfen den Stellplatz-Zwang

Eine Tiefgarage auf dem Dorf? In Bornhöved wird sie unter einem Wohnblock geplant. Damit das Baugebiet Himmelsblick nicht zugeparkt wird. Denn immer mehr Autos stehen dort und in anderen Dörfern in Straßen. Viele Gemeinden verschärfen nun die Stellplatzpflicht. Das Land aber will die Regeln lockern.