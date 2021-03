Das kam dann doch überraschend: Kaltenkirchens Bürgermeister Hanno Krause hat auf der Stadtvertretersitzung am Dienstagabend per Dringlichkeitsantrag kurzfristig die Änderung der Satzung für die Straßenausbaubeiträge auf die Tagesordnung gebracht. Die Beiträge sind nun endgültig vom Tisch.

Von Sylvana Lublow