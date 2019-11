Norderstedt

Zu einer Körperverletzung unter Hundehaltern ist es am Sonntag in Norderstedt gekommen. Die Polizei sucht einen der Beteiligten sowie Zeugen, die in die Situation eingegriffen haben.

Gegen 13 Uhr drehten ein 47-jähriger Norderstedter und seine 41-jährige Ehefrau in der Straße Am Tangstedter Forst mit ihrem Hund eine Gassi-Runde. und gingen fußläufig mit ihrem Hund in Richtung des Waldes. Als sich ein bislang unbekannter Radfahrer mit seinem Hund näherte, knurrten sich beide Tiere an – und die Hundehalter gerieten in Streit.

Passanten greifen ein

Dabei soll der Radfahrer auf den 47-Jährigen und seine Ehefrau eingeschlagen und sie dadurch leicht verletzt haben. Passanten, die den gewalttätigen Streit beobachtet hatten, trennten die Personen voneinander. Der Radfahrer entfernte sich unerkannt.

Anzeige wegen Körperverletzung

Das Ehepaar erstattete anschließend Strafanzeige wegen Körperverletzung. Der Radfahrer wird beschrieben als etwa 175 bis 178 Zentimeter groß, schlank und etwa 35 Jahre alt. Er trug kurze, dunkle Haare, war glatt rasiert und dunkel bekleidet. Nach der Tat hatte er sichtbare Kratzer im Gesicht. Er führte einen kniehohen, kurzhaarigen, schwarzen Hund bei sich.

Die Kriminalpolizei Norderstedt bittet um Hinweise zu dem unbekannten Hundehalter. Auch die Passanten, die in die Situation eingegriffen haben, werden gebeten, sich als Zeugen bei der Polizei zu melden.

Von RND/jad