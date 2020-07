Bad Bramstedt

Kopfhohe Tresen und Barstühle in der Mensa, multifunktionale Holzkisten, die den Kindern auf die Füße fallen können – Rektorin Katja Walter von der Grundschule Am Bahnhof ist gar nicht glücklich mit dem Mobiliar in ihrer Schule, das eine freiberufliche Schulberaterin aus Bordesholm empfohlen hatte.

Die Beraterin war 2018 vom Schulverband engagiert worden, als noch Bürgermeister Hans-Jürgen Kütbach diesem vorstand. Sie hatte den Auftrag, Konzepte zu entwerfen, wie die Grundschulen für die Nachmittagsbetreuung genutzt werden können, ohne dass trotz steigender Anmeldezahlen Erweiterungsbauten erforderlich werden. Aber schon ein Jahr später war klar, dass das nicht funktioniert. An der Grundschule Am Bahnhof soll in Kürze mit dem Erweiterungsbau begonnen werden, die Grundschule am Storchennest muss auf Beschluss des Schulverbandes ihre gesamte Betreuung in das leerstehende Schulgebäude in Weddelbrook verlegen, bis ein Anbau fertig ist.

Schwere Barstühle für die Mensa

Ob die gelieferten Möbel ihren Zweck erfüllen, ist strittig. Während Rektorin Franziska Frahm-Fischer von der Storchennestschule damit zufrieden ist – sie hatte dem Schulverband die Expertin empfohlen – wäre ihre Kollegin Walter von der Grundschule Am Bahnhof die Möbel am liebsten schnellstmöglich wieder los. Sie hatte die Schulverbandsvertretung eingeladen, damit die sich ein Bild vom Mobiliar machen kann und zum Ortstermin auch ihren achtjährigen Sohn Kilian mitgebracht. In einem Raum stand ein Tisch, so hoch wie ein Tresen. Er reicht Grundschüler Kilian bis zum Kopf, den er sich daran auch leicht mal stoßen kann. "Ich habe arge Sicherheitsbedenken", sagte die Rektorin.

Auch die Unfallkasse Nord habe ihr bestätigt, dass solche Möbel nicht in eine Schule gehören. Vier solcher Tische hat die Schule seit letztem Herbst in der Mensa. Um daran zu essen, sitzen die Kinder auf Barstühlen, die danach gestapelt werden. Die Lehrerinnen sind körperlich nicht in der Lage, die Stühle vom Stapel zu nehmen. Das fiel selbst dem großgewachsenen Chef der Amtsverwaltung, Christian Stölting schwer, als Rektorin Walter ihn darum bat. "Die Möbel sollten multifunktional sein, aber lassen sich nicht wegstellen", schilderte Walter ihre Erfahrung. 6.900 Euro bezahlte der Schulverband für die vier Tische und 16 Barstühle.

In einem anderen Raum zeigte Walter den Schulverbandsvertretern eine schmale rechteckige Holzkiste, die, senkrecht gestellt als Stehtisch, hingelegt als Bank dienen soll. Wenn die stehende Kiste aber durch tobende Schüler umgestoßen werde, könne sie leicht einem Kind auf die Füße fallen. Die Vermittlerin war zu dem Ortstermin nicht erschienen. Sie hatte sich bei Bürgermeisterin Jeske wegen Krankheit entschuldigen lassen.

192.000 Euro für neue Schulmöbel

Die Expertin hatte den Schulen zum Kauf neuen multifunktionalen Mobiliars geraten, an dem vormittags unterrichtet, nachmittags gespielt, gebastelt und gemalt wird. Sie hatte den Schulleitungen Listen vorgelegt, welche Möbel sie für sinnvoll erachte, vieles davon Sonderanfertigungen. Die Rektorinnen kreuzten ihren Bedarf an, die Stadtverwaltung schrieb die Möbel aus. Gewinner der Ausschreibung waren die Vereinigten Spezialmöbelfabriken (VS) mit Sitz in Tauberbischofsheim. Sie bekamen den Auftrag, Möbel für 192.000 Euro zu liefern.

Die Möbelfabrik wiederum beauftragte zwei Unternehmen in Bordesholm mit der Lieferung eines Teils der Spezialmöbel. Hinter vorgehaltener Hand sorgte das bei einigen Stadtverordneten für Kritik. Geschäftsführer der einen Firma war nämlich bis 2019 der Ex-Ehemann der Beraterin. Als der ausstieg, wurde das Unternehmen unter neuer Geschäftsführung in "In School" umbenannt, der Firmensitz nach Flintbek verlegt. Die Möbel-Beraterin war dazu weder telefonisch zu sprechen noch reagierte sie auf eine E-Mail-Anfrage von KN-Online.

Jeske will Beratung neu ausschreiben

Bad Bramstedts Bürgermeisterin Verena will die auf vier Jahre verabredete Zusammenarbeit mit der Schulberaterin nicht so ohne Weiteres fortsetzen. Der Auftrag an die Beraterin sei 2018 nicht rechtmäßig zustande gekommen. "Auch Beratertätigkeiten müssen öffentlich ausgeschrieben werden", so Jeske. Das müsse nun nachgeholt werden.

Vor allem bei den Bürgermeistern aus dem Umland sorgte das in der Schulverbandsvertretung für Protest. Die Beraterin hatte nämlich auch das Nutzungskonzept für die Ganztagsbetreuung der Storchennestschule in Weddelbrook erarbeitet. Jeske dagegen will nach Möglichkeit verhindern, dass dieser tägliche Bustransfer überhaupt zustande kommt. So stand einmal mehr der Vorwurf im Raum, die Bad Bramstedter Bürgermeisterin hintertreibe demokratisch gefällte Beschlüsse der Verbandsvertretung. Auch Christian Stölting, Leiter der Amtsverwaltung Bad Bramstdt-Land, vertritt die Auffassung, dass der Auftrag gültig sei und die Arbeiten nicht einfach auf ein anderes Beratungsbüro übertragen werden könnten.

Jeske beharrt allerdings auf einer Neuausschreibung. Ein Rechtsbruch sei mit ihr nicht zu machen, erklärte sie. Außerdem sei bei der Auftragsvergabe eine jährliche Evaluation (Überprüfung) vorgesehen, ehe der Auftrag um jeweils ein Jahr verlängert werde. Für das vergangene Jahr liege dem Schulverband aber bisher kein Tätigkeitsbericht der Beraterin vor.

