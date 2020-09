Bad Bramstedt

Eigentlich soll die Nachmittagsbetreuung der Bad Bramstedter Grundschule am Storchennest am 1. November in der früheren Dorfschule von Weddelbrook starten. Noch fehlen diverse Möbel, die der Schulverband kaufen muss. Doch Schulleiterin Franziska Frahm-Fischer möchte die Kinder langsam mit der neuen Umgebung vertraut machen und ihnen schon in den nächsten Tagen ihre neue Bleibe zeigen. "Wir können die Kinder nicht einfach am 1. November mit dem Bus dort hinbringen, in eine Umgebung, die sich gar nicht kennen."

Kinder sollen Räume schon mal kennenlernen

Damit es in den noch leeren Räumen der Dorfschule etwas wohnlicher wird, sollten für den Besuch bereits jetzt Möbel aus der Betreuung von der Storchennestschule nach Weddelbrook gebracht werden. Die Schulleitung wandte sich an Bad Bramstedts Bürgermeisterin und Schulverbandsvorsteherin Verena Jeske mit der Bitte, den Möbeltransport zu übernehmen. Doch Jeske, die den Umzug nach Weddelbrook am liebsten verhindern will, lehnte ab.

Anzeige

CDU-Stadtverordneter Volker Wrage: "Wir hatten darum gebeten, dass der Bauhof das übernimmt. Aber Frau Jeske sagt, damit müsse ein Umzugsunternehmen beauftragt werden, und vorher muss es eine öffentliche Ausschreibung geben."

Weitere KN+ Artikel

Zahlreiche Helfer auf dem Schulhof

Hitzhusens Bürgermeisterin Claudia Peschel: "So ein Aufwand um die paar Möbel. Dann machen wir das eben selbst." So versammelten sich am Freitag um 12 Uhr etliche Bürgermeister aus den Umlandgemeinden, Stadtverordnete von CDU und FDP und andere Helfer auf dem Schulhof. Weddelbrooks Bürgermeister Stefan Gärtner kam mit einem Lkw der Spedition Boyens vorgefahren, die seinem Schwiegervater und seiner Ehefrau gehört. So waren Tische, Stühle und Schränke schnell auf- und in Weddelbrook wieder abgeladen.

CDU und FDP finden Jeskes Verhalten beschämend

Zuvor hatte es noch eine öffentliche Erklärung von CDU und FDP gegeben. "Wir finden es beschämend, dass sich nun die Schule eigenständig und in einer privaten Initiative bemühen muss, die für die Betreuung erforderlichen Möbel nach Weddelbrook zu bringen", hatte es darin geheißen. Und weiter hatten die beiden Vorsitzenden der Fraktionen in der Stadtverordnetenversammlung, Volker Wrage und Dennis Schröder, an die Bürgermeisterin geschrieben: "Wir richten den eindringlichen Appell und die Bitte an Sie, den anstehenden Umzug logistisch und personell zu unterstützen."

Jeske betrachtet Aufforderung als gegenstandslos

Doch Verena Jeske, die seit Monaten alles unternimmt, den mehrheitlich gefassten Umzugsbeschluss der Schulverbandsvertretung nicht ausführen zu müssen, konterte kühl aus ihrem Urlaubsort: "Sehr geehrter Herr Schröder, bereits vor einigen Wochen wurden sowohl die Schulleitung als auch die Geschäftsführerin des neuen Betreuungsvereins auf Nachfrage von mir schriftlich darauf hingewiesen, dass ein Unternehmen mit dem Umzug beauftragt wird, sofern Frau Ritter (Mitarbeiterin im Schulamt) über den Umfang und den Zeitpunkt dafür rechtzeitig informiert wird. Ich bin daher doch etwas überrascht über das gemeinsame Schreiben der FDP- und CDU-Fraktion und gehe davon aus, dass Sie in dieser Sache nicht in Gänze informiert wurden. Somit betrachte ich Ihr Schreiben als gegenstandslos."

Weitere Berichte aus dem Kreis Segeberg lesen Sie hier.