Bad Bramstedt

Hoch her ging es in der jüngsten Finanz- und Wirtschaftsausschusssitzung. Themen waren der Verkauf von Grundstücken im Gewerbepark Auenland und eine Stellenausschreibung für einen Büroleitenden Beamten. Der Vorwurf: Die Bürgermeisterin handele eigenmächtig, verstoße gegen Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung.

Forderung: Stellenausschreibung sofort stoppen

Was war passiert? Am vergangenen Wochenende stand eine große Anzeige in der Segeberger Zeitung und anderen Blättern. Die Stadt sucht einen Verwaltungs- und Pressereferenten, der auch Büroleiter werden soll. Voraussetzung ist unter anderem ein Studium in Verwaltung, Jura, Wirtschaft, Medien oder Politik. Das passte CDU, Grünen und FDP nicht. Sie beantragten die Stellenausschreibung unverzüglich zu stoppen.

Der Büroleiter oder die Büroleiterin sollte bereits im vergangenen Jahr eingestellt werden. Jeske hatte damals allerdings einen Juristen gesucht. So war es auch mit der Politik verabredet worden. Und nun kann es auch ein Politologe sein. "Wir haben Sie damals stark unterstützt", sagte Gilbert Sieckmann-Joucken, Fraktionsvorsitzender der Grünen. "Nun haben Sie eine Stelle ausgeschrieben, die wir gar nicht wollen." Cornelia Schönau-Sawade (Grüne) warf Jeske mangelnde Kooperation vor: "Sie hätten mit uns darüber reden müssen." Sie erinnerte die Bürgermeisterin daran, dass der Hauptausschuss "ihr Dienstvorgesetzter" ist, die Politik das letzte Wort habe.

Stellenausschreibungen obliegen der Bürgermeisterin

Doch so einfach ist das wohl nicht. Stellenausschreibungen seien einzig und alleine Aufgabe der Bürgermeisterin, konterte Jeske. Da habe die Politik ihr nicht hinzureden. Die Politik könne nur den Stellenplan beschließen, alles Weitere sei ihr Job. Jeske: "Ich habe das Recht, die Ausschreibung so zu formulieren, wie ich es für nötig halte." Dass sie die Qualifikation und das Aufgabengebiet der Bewerber erweitert habe, sei einfach nur eine Folge daraus, dass sich kein Jurist gefunden habe.

"So baut man kein Vertrauen auf, das finde ich unmöglich", schimpfte Sieckmann-Joucken. "Ein starkes Ding", erboste sich Volker Wrage (CDU). "Bei der nächsten Stelle werden wir genauer hinschauen, da können Sie sich sicher sein", drohte er der Bürgermeisterin.

Mit der Mehrheit von CDU, Grünen und FDP beschloss der Ausschuss, die Stellenausschreibung zurückzuziehen. Jeske kündigte ihren Widerspruch an, der Beschluss sei unzulässig. Sie werde sich mit der Kommunalaufsicht beraten.

Streit um Wirtschaftsberater

Vorangegangen war bereits eine lebhafte Diskussion über den Wirtschaftsberater Christian Ramcke, den Jeske als freiberuflichen Mitarbeiter beschäftigt. Hieran hatte es schon am vergangenen Freitag im Hauptausschuss heftige Kritik gegeben, weil die Bürgermeisterin auch dies nicht mit der Kommunalpolitik abgesprochen habe, was Jeske wiederum bestreitet.

Der Ausschuss hatte sogar beschlossen, Ramcke dürfe nicht im Namen der Stadt sprechen. Außerdem wurde der Bürgermeisterin Vetternwirtschaft vorgeworfen, weil Ramcke der Ehemann von Swantje Maaß ist, der Chefin des Stadtmarketings. Dazu hat mittlerweile auch die Kommunalaufsicht sich geäußert: Es gebe keine Vorschrift, die die Beschäftigung von Ehepaaren an einer Dienststelle verbiete.

Erste Bewerbungen für Baugrundstücke

Christian Ramcke hatte in den vergangenen Wochen ein Konzept für das noch unbebaute Gewerbegebiet am Stadteingang entworfen. Das ist aber nur schwer mit einem Kriterienkatalog in Einklang zu bringen, den vor zwei Jahren die Stadtverordnetenversammlung beschlossen hatte. Der Katalog ist maßgeblich dafür ausgelegt, an welche Firmen die Stadt ihre Grundstücke verkauft. Die Unternehmen müssen eine lange Liste ausfüllen, beispielsweise, wie viele Arbeitsplätze sie schaffen, wie viel Steuern sie bezahlen, ob sie umweltverträglich arbeiten.

Mittlerweile haben etliche Unternehmen ihre Bewerbung im Rathaus abgegeben. Die werden mit Excel-Tabellen ausgewertet, ein komplexes Verfahren, mit dem die Stadtverwaltung offenbar überfordert ist. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Jan-Uwe Schadendorf, eigentlich Ruheständler, war bereits dem Rathaus helfend zur Seite gesprungen.

Sammelsurium an Firmen

Nach dem Kriterienkatalog ist es wahrscheinlich, dass sich ein Sammelsurium an Firmen ansiedeln wird, vergleichbar dem Gewerbegebiet Nord. Ramcke möchte dagegen ein Gewerbegebiet aus einem Guss schaffen. Die Firmen sollen zueinander passen, wenn möglich zusammenarbeiten. Und das Gebiet soll den dort Beschäftigten Aufenthaltsqualität bieten.

Für diese Pläne findet er Unterstützung bei der SPD. Sie beantragte im Finanz- und Wirtschaftsausschuss eine Überarbeitung des Katalogs und stieß damit zunächst auf wenig Gegenliebe bei CDU, Grünen und FDP. "Wir wollen keine Änderungen, sondern an der Bewerberliste festhalten", erklärte Gilbert Sieckmann-Joucken (Grüne). Immerhin konnte sich der Ausschuss am Ende darauf verständigen, eine Arbeitsgruppe einzurichten. Sie soll nun den Katalog überprüfen.

Jeske bietet Gespräch an

Bürgermeisterin Jeske verschickte nach der turbulenten Finanzausschusssitzung, die vom Vorsitzenden Klaus-Dieter Hinck (SPD) wegen fortgeschrittener Zeit abgebrochen wurde, eine E-Mail an die Fraktionen. Darin bot sie ein "professionell und extern geführtes Mediationsverfahren" an, um die Stimmung zu beruhigen. Jeske in der E-Mail: "Im Sinne einer guten und erfolgreichen Entwicklung unserer Stadt sollte, nein muss!!!, dieser Weg dringend und so schnell wie möglich beschritten werden."