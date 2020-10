Kaltenkirchen

Bei dem Feuer am Sonntag im Waldweg außerhalb von Kaltenkirchen waren rund 320 Strohballen vernichtet worden. Ein Großaufgebot an Feuerwehrkräften und vom Technischen Hilfswerk hatten noch die ganze Nacht hindurch den Brand bekämpft.

Erst im Mai dieses Jahres war direkt daneben ein unbewohnter Resthof in Flammen aufgegangen und komplett zerstört worden. Den Brandermittlern gibt das zu denken. Der Brandursache konnte damals nicht geklärt werden. Unklar ist auch, warum jetzt die Strohballen in Flammen aufgingen. Brandstiftung könne in beiden Fällen nicht ausgeschlossen werden.

Polizei hofft auf Zeugen

Die Polizei hofft, das Zeugen weiterhelfen können. Sie fragt, ob jemand am Sonntag im Waldweg verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat. Die Feuerwehr wurde gegen 14.30 Uhr von Passanten alarmiert. Hinweise unter Tel. 04551/8840.

Außerdem gab die Polizei den Sachschaden des Feuers am Sonntag mit rund 15.000 Euro an. Menschen wurde nicht verletzt. Die letzten Feuerwehrkräfte waren erst gegen 7 Uhr am Montagmorgen abgerückt. Die Brandwache hatte immer wieder Glutnester bekämpfen müssen.

