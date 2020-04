Seit dem Tod eines Storches in Struvenhütten sitzt der Partner ununterbrochen auf dem Nest am Hof von Familie Pöhls, um die Eier auszubrüten. Am Wochenende schauten drei fremde Störche vorbei und versuchten, dem hinterbliebenen Storch schöne Augen zu machen. Ohne Erfolg. Sie flogen wieder weiter.