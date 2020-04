Einen traurigen Fund machte ein Struvenhüttener am Donnerstagmorgen. Auf der Straße Richtung Hartenholm fand er einen toten Weißstorch. Er gehört allem Anschein nach zu dem Paar, das bei Jessica Knüppel und ihrer Familie Pöhls an der Mühlenstraße brütet. Die Brut ist in Gefahr.