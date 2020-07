Bad Bramstedt

Die Studenten waren zu ihrer Exkursion auf Einladung von Greta Jöhnk gekommen, die in Bad Bramstedt seit dem letzten Jahr für das Stadtmarketing zuständig ist. Sie gab ihren Gästen einen Einblick in die Entwicklung der Stadt und in ihre Tätigkeit. Bad Bramstedt sei eine Kleinstadt mit aktuell 15.100 Einwohnern mit weiter steigender Tendenz. Sie profitiere von der "wunderschönen Landschaft", die zum Wandern, Reiten und Radfahren einlade. "Familien ziehen deshalb sehr gerne hierher."

Der Altersdurchschnitt sei ausgewogen, wenngleich der Anteil der über 65-Jährigen in den nächsten Jahren überproportional wachse, was aber der allgemeinen demografischen Entwicklung geschuldet sei. Mit zwei Kliniken sei Bad Bramstedt vor allem als Gesundheitsstandort bekannt, der nun auch noch ein Medizinisches Versorgungszentrum bekommt. Aber die Stadt befinde sich auch sonst stark in der Entwicklung, so Jöhnk. Zurzeit gebe es 322 Gewerbesteuerzahler, durch ein neues Gewerbegebiet kämen weitere hinzu.

Bike-Sharing nicht nur für Klinikgäste

Ihr Ziel sei es, die Stadt besser zu vermarkten. Das Logo "Bewegung und Balance" solle durch ein neues ersetzt werden. Bad Bramstedt werde künftig mehr mit den Auen werben, über die 26 Brücken führen. "Wir werden deshalb auch gerne mal als ' Klein-Venedig' bezeichnet", so Jöhnk. Ein neues Leitbild werde zurzeit entwickelt, dazu auch Kurzfilme, die ins Internet gestellt würden.

Die Marketingleiterin hat allerdings auch ganz handfeste Pläne: Mit einem Bike-Sharing, einem öffentlichen Fahrradverleihsystem, sollen unter anderem die Klinikgäste besser an die Innenstadt angebunden werden. Die Schlosswiese soll künftig mehr für Veranstaltungen genutzt werden. Mit Opern- und Kinoaufführungen sollte das eigentlich schon in diesem Jahr der Fall sein, Corona verhinderte es dann aber. Und auch das Kurhaustheater soll mehr Programm bieten.

Bei ihrem Rundgang durch die Stadt war den jungen Leuten aufgefallen, dass der Roland sehr gut vermarktet wird. "Er findet sich überall, sogar auf den Gullideckeln", war einem Studenten aufgefallen und auch das Freibad, die Roland Oase, trage seinen Namen. Er sei ein besonderes Merkmal, das gut genutzt werde, war sich die Gruppe einig.

Kein erkennbares Stadtzentrum

Doch nicht alles wurde positiv bewertet. Seminarleiterin Kase fasste die Kritik zusammen: "Es gibt kein klar erkennbares Stadtzentrum, weil eine Fußgängerzone fehlt." Die Stadt leide unter dem Autoverkehr, die Radfahrer würden an den Rand gedrängt. Positiv für den Einzelhandel sei zwar, dass sehr viele Parkplätze vorhanden und diese auch gebührenfrei seien. Aber auch das fördere den motorisierten Verkehr und mindere die Aufenthaltsqualität in der Stadt.

Die Gruppe der Masterstudenten will nun eine Expertise anfertigen, was in Bad Bramstedt besser gemacht werden könnte, und diese dann der Stadt zur Verfügung stellen.

