Mönkhagen

Am Wochenende war die Studentin gefesselt und geknebelt auf einem Feldweg bei Mönkhagen gefunden worden. Am Montag nahm die Polizei eine erste Aussage der jungen Frau auf –sie konnte einige Angaben dazu machen, was zwischen dem Verlassen der Ersti-Party in der Kulturwerft Gollan und ihrem Auffinden bei Mönkhagen geschehen sei.

Die Staatsanwaltschaft Lübeck und die Ermittler eigens für diesen Fall eingerichteten Ermittlungsgruppe „ Werft“ wenden sich nun mit neuen Ermittlungsergebnissen und diesem erneuten Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit. Man gehe davon aus, dass es sich bei dem von den Tätern benutzten Fahrzeug um ein größeres Transportfahrzeug mit einem geschlossenen Kastensystem gehandelt haben müsse, sagte Dierk Dürbrook, Pressesprecher der Lübecker Polizei, am frühen Donnerstagmorgen.

Zeugenaufruf Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können. Wer hat die Frau wann und wo und in wessen Begleitung gesehen? Wer hat verdächtige Beobachtungen am frühen Morgen im Bereich der Segeberger Landstraße in der Feldmark bei Mönkhagen gemacht? Hinweise bitte an die Telefonnummer 0451/131 46 04. Die Geschädigte ist cirka 180 Zentimeter groß, hat eine schlanke Statur und blonde, schulterlange Haare. Sie trug ein schwarzes T-Shirt und dazu eine schwarze Jeans mit freien Knöcheln und grünfarbene Adidas Sneaker. Um den Hals trug sie eine Goldkette.

Haben die Täter den Ort vorher ausgekundschaftet?

„Die Ermittler halten es für möglich, dass die Täter den Ort, an dem die Frau später gefesselt und geknebelt zurückgelassen wurde, bereits vor der Tatbegehung ausgekundschaftet haben könnten“, so Dürbrook weiter. „Es ist daher nicht auszuschließen, dass der Transporter in der Feldmark bei Mönkhagen bereits vorher jemandem aufgefallen ist.“

Zeugen, denen das größere, geschlossene Transportfahrzeug im Zeitraum vor dem 12. Oktober in der Feldmark an der Segeberger Landstraße bei Mönkhagen aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter 0451 – 1310 mit dem Kommissariat 11/ EG Werft der Kriminalpolizei Lübeck in Verbindung zu setzen.

Von RND/kha