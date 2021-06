Stuvenborn

Seit Jahrzehnten laufen Tierschützer Sturm gegen diese Praxis der Legehennenzüchter: Nur die weiblichen Tiere dürfen überleben, die männlichen werden sofort nach dem Schlüpfen aussortiert und getötet. Während die weiblichen Tiere Eier legen, gelten die sogenannten Bruderhähne als wirtschaftlich nutzlos. Sie sind keine Masthähnchen, setzen zu wenig Fleisch an.

Ab Januar 2022 ist das Töten der Küken in Deutschland zwar verboten, "aber hilft das wirklich?", fragt sich die Stuvenborner Landwirtin. "Das Gesetz gilt ja nur in Deutschland. Dann werden die Legehennen wahrscheinlich vermehrt aus Holland oder Polen importiert."

Schon im Ei kann das Geschlecht bestimmt werden

Technisch ist es mittlerweile möglich, bereits im Ei zu bestimmen, welches Geschlecht das Küken haben wird. Dann könnten schon die "männlichen Eier" vernichtet werden. Aber auch das ist kritisch, sagt Landwirtin Gloyer. "Es ist davon auszugehen, dass die Küken im Ei bereits am siebten Tag nach dem Legen des Eis Schmerzen empfinden können, das Geschlecht kann aber erst nach dem 9 bis 13 Tag festgestellt werden."

Viktoria Gloyer: "Auch das ist nicht die Lösung, die uns 100-prozentig befriedigt." Sie und ihr Vater Rolf Gloyer, mit dem sie den Hof am Stuvenborner Dorfplatz betreibt, wollen einen anderen Weg gehen. Die Legehennen-Küken kaufen sie bei einem Brutbetrieb in Kellinghusen, dreimal im Jahr jeweils gut 300 Stück. Nun haben sie auch 300 Bruderhähne gekauft und damit vor dem Tod bewahrt. Die werden nun aufgezogen, bis sie nach vier bis fünf Monaten Schlachtreife erreicht haben.

Bruderhähne doppelt unwirtschaftlich?

Zum Vergleich: Ein Masthuhn oder -hähnchen benötigt dafür nur 30 bis 35 Tage. "Außerdem setzen die Bruderhähne nicht so viel Fleisch an", weiß die Landwirtin. Wirtschaftlich also in doppelter Hinsicht nachteilig: Die Tiere müssen länger gefüttert werden und geben trotzdem weniger Fleisch. "Wir werden es versuchen und am Ende des Jahres Bilanz ziehen", so Viktoria Gloyer.

Auslauf auf der grünen Wiese

Eine ethisch vertretbare Landwirtschaft, die das Tierwohl ernst nimmt, ist ihr wichtig. Der Vollerwerbshof in Stuvenborn lebt zum großen Teil vom Getreideanbau. Hinzu kommen die insgesamt 1000 Legehennen. Sie leben in drei Hühnermobilen, die auf den Koppeln des Hofes stehen. Um die Wagen herum wird die Wiese eingezäunt, damit kein Huhn entwischt. "Die Tiere haben hier im Gras Auslauf, finden auch mal einen Wurm oder ein Insekt", sagt Viktoria Gloyer. Das ist Freilandhaltung, wie die meisten Verbraucher sie sich vorstellen.

Diese Art der Tierhaltung schlägt sich natürlich im Preis nieder. Das Ei kostet 40 Cent, rund ein Drittel mehr als im Supermarkt. Die Stuvenbornerin verkauft die Eier in ihrem kleinen Hofladen am Dorfplatz und ist zweimal in der Woche in Kaltenkirchen auf dem Wochenmarkt vertreten. "Hier kann ich mit den Leuten ins Gespräch kommen, und sie über die Landwirtschaft aufklären", sagt die Stuvenbornerin.

Ihre Eier sind mit 40 Cent sogar teurer als die Bio-Eier der Discounter. Doch Bio bedeute nicht zwangsläufig auch artgerechte Tierhaltung. Die Handelsketten bezögen ihre Eier von großen Betrieben. Viktoria Gloyer: "Da sind dann 40.000 Hennen im Auslauf, nicht 300 wie bei uns. In solchen Ausläufen wächst kein Gras mehr und die Hühner finden auch keinen Wurm."