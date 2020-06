Gefundener Knochen stammt von einem Tier

Nehms

Das Fundstück stammt nicht von einem Menschen. Das unterstreichen die Kieler Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion in einer gemeinsamen Mitteilung am Dienstagnachmittag.

Polizeitaucher suchten am Montag

Am Montag hatten Polizeitaucher über mehrere Stunden den Nehmser See in der Nähe der Badestelle abgesucht, um Beweismittel im Zusammenhang mit dem Verschwinden des 32-jährigen Baris Karabulut aus Bad Bramstedt sicherzustellen. Der Technische Zug der Einsatzhundertschaft wurde bei der Suchaktion auch von einem Hubschrauber der Bundespolizei unterstützt, der mögliche Zuwegungen vom Stadtgebiet Bad Segeberg in Richtung Nehmser See abgeflogen habe.

Eine Drohne der Landespolizei sei ebenfalls über dem Gewässer zum Einsatz gekommen. Sie habe Übersichtsaufnahmen gefertigt, insbesondere vom dicht mit Schilf bewachsenen Uferbereich des Nehmser Sees.

Weitere Zeugen meldeten sich

Zeitgleich zur Wassersuche hatten Polizeibeamte unter anderem mit Metalldetektoren den Parkplatz oberhalb des Sees abgesucht. Dort hatte man im März 2019 den Pkw des vermissten Baris Karabulut gefunden.

Während der Maßnahmen vor Ort, die auch von einer Staatsanwältin begleitet wurden, hätten die Einsatzkräfte von Anwohnern Hinweise erhalten zu deren Beobachtungen am 18. März 2019, dem Tag von Karabuluts Verschwinden.

Bislang immer noch nicht gefunden wurden Gebetskette, Autoschlüssel und ein Lederetui aus Karabuluts Besitz.

Es wurde keine Waffe gefunden

Die Auswertung aller an Land und im Wasser gefundenen Gegenstände, von denen man sich Rückschlüsse zum Verbleib des Bad Bramstedters erhofft, läuft derzeit noch. Entgegen anderslautender Medienberichte, es seien eine Waffe oder Teile davon gefunden worden, sei dies nicht der Fall, lassen Michael Bimler ( Staatsanwaltschaft Kiel) und Matthias Ahrends (Polizeidirektion Kiel) wissen.

Beide rufen erneut Zeugen auf, die Angaben zum Verschwinden von Baris Karabulut machen können. Hinweise nehmen sie unter Telefon 0431/160 3333 entgegen.

