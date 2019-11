Omas gegen Rechts rappten mit

Sülfeld

Eine Passantin steht neben ihrem Fahrrad an der hüfthohen Mauer, die den Rasen an der Kirche vom Bürgersteig trennt. „Ich finde das gut, was ihr hier macht“, sagt sie zu dem guten Dutzend Demonstranten, die sich vor der Kirche in langer Reihe aufgebaut haben. „Ich möchte, dass ihr alle ein bisschen ernster guckt“, hat der Regisseur sie gebeten. Der Kameramann geht langsam die Reihe ab, in der vor allem die Pappschilder der „Omas gegen Rechts“ auffallen.

Baldikin hat den Rapsong geschrieben

Der ernste Blick fällt den Männern und Frauen nicht schwer, sie sind heute wegen eines bedrückenden Themas hier in Sülfeld: Im Dorf treiben Rechtsradikale ihr Unwesen. Es gab Handgreiflichkeiten, zerstochene Autoreifen und Aufkleber, die für eine rechtsradikale Organisation werben. „‚Wenn ich nichts mache, dann wird das schon vergehen‘ - das glaube ich nicht“, sagt der Regisseur Baldikin. Der Mann mit der Cap unter der Kapuze seines schwarzen Hoodies hat einen Rap-Song gegen die rechten Umtriebe in dem Dorf geschrieben, in dem er seit 25 Jahren lebt. „Wir sind eine kämpferische Gemeinde/Und erteilen euch liebende Verweise“ heißt es in dem Lied mit dem Titel: „Wir sind mehr!“ Heute dreht Baldikin ein Video zu seinem Rap, das er auf Youtube veröffentlichen will. Wann, steht noch nicht fest.

Omas gründen sich jetzt auch im Kreis Segeberg

Zur Begrüßung hat er in der Remise neben der Kirche sein Lied vorgespielt und die Mutigen gelobt, die seinem Aufruf gefolgt sind und als Darsteller mitmachen wollen: „Ihr zaubert mir das größte Lächeln aufs Gesicht“. Am auffälligsten sind die vier Omas gegen rechts mit ihren Plakaten und Schirmen. Irene aus Wahlstedt gründet gerade den Ableger Segeberg, Wahlstedt und Umgebung: „Die gesamte Situation ist so, dass Viele auf dem rechten Auge blind sind“, findet sie: „Es ist ganz, ganz schlimm, was im Moment passiert“. Bisher hat sie ein gutes Dutzend Mitstreiterinnen zusammen, in einer Woche bei der Gründungsversammlung kommen vielleicht noch mehr dazu, womöglich sogar Omas aus Sülfeld. „Auf keinen Fall darf sich die Geschichte wiederholen“, das ist für Irene klar.

Auch ein Fußballverein kam zum Dreh

Andere sind heute aus Ahrensburg gekommen, sie spielen beim Fußballverein „Roter Stern Kickers“ mit und engagieren sich politisch. Zusammen mit einer späteren Gruppe sind sie insgesamt zu zehnt, der Kontakt zu Baldikin besteht privat.

Ingolf Seiss ist aus Leezen hergekommen. „Es gibt hier nationalsozialistische Umtriebe, die man einfach nicht hinnehmen kann“, findet er. Seiss engagiert sich bei der pazifistischen Organisation „ Deutsche Friedensgesellschaft – Vereinigte Kriegsdienstgegnerinnen“, kurz: DFG-VK. Er ist via Facebook von Steffen Paar eingeladen worden. Sülfelds Pastor Paar ist lokal der prominenteste Gegner der rechten Aktivitäten. Mit einem hohen grünen Filzhut und dem Aufkleber: „Gemeinde Sülfeld. Wir sind eins. Wir halten zusammen. Wir sind mehr“, ist er die auffälligste Figur an diesem Sonnabendmorgen.

Text lernen, war nicht so leicht

Baldikin will seinen Laiendarstellern die Nervosität nehmen: „Ihr braucht einfach nur ihr selbst zu sein“. „Das kann ich gut“, antwortet jemand. Die ersten Bilder zeigen die Gruppe: stehend vor der Kirche, marschierend auf den Straßen des Dorfes. Der nächste Teil gestaltet sich für die Darsteller schwieriger: Sie sollen jeweils eine der acht Strophen auswendig lernen und vor der Kamera vortragen. „Ihr müsst nur die Lippen bewegen“, beruhigt Baldikin; aber auch dafür muss der Text sitzen. „Das ist schwierig, das ist nicht im Versmaß“, stellt Anja aus Nortof fest. Sie macht sich einen Spickzettel, den später Pastor Steffen Paar neben der Kamera hochhält, damit die Omas gegen rechts nicht aus dem Takt kommen. Baldikin hat noch eine besondere Idee für die vier: „Bei ‚zeigen‘ eindrehen“, fordert er Körpereinsatz. Drei Versuche, dann ist auch diese Einstellung festgehalten.

Neonazis schränken Alttagsleben ein

Insgesamt rund 20 Teilnehmer, darunter außer Baldikin selbst nur ein Sülfelder – ist das genug Engagement? „Immer gerne mehr“, sagt der Freizeit-Rapper: „Aber die Angst ist das Problem“. Er erzählt aus dem Alltag seines Dorfes: Die Eltern lassen ihre Kinder nicht mehr allein vom Fußballtraining nach Hause gehen; vor zwei Wochen, nach der Demo in Bad Segeberg, standen in Sülfeld Mannschaftswagen der Polizei, ein gutes Dutzend Rechte waren im Dorf versammelt. Baldikins Frau hat Migrationshintergrund, er lässt sie nicht mehr allein Einkaufen gehen. Mit seinem Rap und dem Video will Baldikin „Mut machen, was zu sagen“.

Die beste Lösung wäre es wohl für Sülfeld, wenn sich bestätigt, was Baldikin gerade erfahren hat: „Ich habe heute Morgen gehört: Sie sind weg.“

