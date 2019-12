Solidariätsbekundungen gegen rechts

Sülfeld

Drei der rechtsradikalen Szene zuzuordnende Bewohner hatten in der Gemeinde in den letzten Wochen für Angst und Unsicherheit gesorgt. Inzwischen wohnen zwei der Neonazis nicht mehr in Sülfeld, einer von ihnen sitzt wegen Körperverletzung in Untersuchungshaft. Ein 19-Jähriger lebt aber noch immer im Eichenweg und will, so die Information von Holger Matzen, Leiter der Polizeistation Itzstedt, dort wohl auch nicht wegziehen.

Polizei war Nazis auf den Fersen

„Die Situation ist derzeit ruhig, weil die Polizei den Betroffenen auf den Fersen sitzt“, erklärte Matzen. Die ständigen Streifen über einen längeren Zeitraum und immer wieder Personenkontrollen hätten wohl Wirkung gezeigt. In letzter Zeit habe sich die Polizei aber wieder ein wenig zurückgezogen.

Marek Krysiak ( CDU), Gemeindevertreter und Kreistagsabgeordneter, rief noch einmal in Erinnerung, was in den letzten Wochen im Ort gelaufen sei. Beim Entfernen der Aufkleber der sogenannten Aryan-Circle-Gruppe seien zwei Bürger von den Rechten angegriffen und verletzt worden. Mit der „Sülfelder Erklärung“ habe sich die Gemeinde daraufhin klar vom Rechtsextremismus distanziert und auch an einer Anti-Rechts-Demonstration mit 3000 Menschen in Bad Segeberg teilgenommen. Kein Thema war in der Versammlung, dass die örtliche Feuerwehr zum Ärger vieler die Unterzeichnung der „Sülfelder Erklärung“ abgelehnt hatte.

Durchaus Angst verspürt

Beim Entfernen der Aufkleber habe er durchaus Angst verspürt, gab Krysiak zu. „Aber die Solidarität im Dorf hat mir die Angst genommen.“ Auch Birgit Ruhstein sprach von ihren Ängsten: „Ich bin zwar nicht direkt betroffen gewesen, habe aber ein unsicheres Gefühl, wenn ich im Dunkeln von der Bushaltestelle nach Hause gehe.“ „Das Gedankengut ist noch da, auch wenn die Leute teilweise nicht mehr da sind“, sagte Torsten Nagel von der regionalen Beratungsstelle gegen Rechtsextremismus. Weiterhin Solidarität zu zeigen, sei deshalb besonders wichtig, lautete sein Rat.

Dass diese Solidarität noch vorhanden ist, zeigte die Versammlung in der Sporthalle. Karoline Zocher vom Landesdemokratiezentrum befand: „Sie sind wirklich ein tolles Dorf mit einem außergewöhnlichen Engagement an Zivilcourage.“

Sülfeld will zusammenstehen

In vielen Wortmeldungen wurde deutlich, dass die Sülfelder auch weiterhin gegen den Spuk von Rechts zusammenstehen wollen. „Das Dorf muss sich als Einheit begreifen, das haben wir geschafft. Die Gemeinschaft muss weiter getragen werden“, rief Zuhörer Frieder Schwarz.

Handballtrainer Florian Naumann appellierte, nicht gegen etwas zu sein, sondern sich für die demokratischen Werte einzusetzen. Dafür bekam er viel Applaus. Wichtig sei insbesondere, Menschen nicht aus der Dorfgemeinschaft auszugrenzen, damit sie nicht anfällig für rechtes Gedankengut werden.

Keine Propaganda in Schulen

Dem Einwand aus dem Publikum, dass in Schulen zu wenig über Rechtsextremismus aufgeklärt werde, Rechtsextreme dort sogar ihr Gedankengut verbreiten können, wollte eine örtliche Lehrerin allerdings nicht gelten lassen. In der Sülfelder Schule hätten die Neonazis nicht geworben. Auch Karoline Zocher betonte, dass in vielen Schulen bereits Hausverbote gegen Neonazis verhängt worden seien.

Bürgermeister Wegener schloss die Versammlung mit einem Apell an die Dorfgemeinschaft: „Wir sollten weiterhin aufeinander achten, besonders aber auf die Jugend, dass diese nicht gefährdet wird.“

Weitere Nachrichten aus dem Kreis Segeberg lesen Sie hier.