Sülfeld setzt eindrucksvolles Zeichen gegen Neonazis

Sülfeld

Initiatorinnen der Aktion waren die Handball-Damen des SV Sülfeld, die an diesem Tag ihr reguläres Punktspiel gegen das Team der HSG Tills Löwen 08 aus Mölln austrugen. Zu den von manchen befürchteten Zusammenstößen mit der rechten Szene kam es nicht. Die ließ sich - wohl auch angesichts der Übermacht - zumindest bis in den Abend hinein nicht blicken.

Befürchtete Zusammenstöße blieben aus.

Die Polizei, die sich mit zwei Streifenwagen vor der Halle an der Oldesloer Straße postiert hatte, verbrachte daher einen recht entspannten Nachmittag.

Vor dem Anpfiff der Oberliga-Partie ergriffen Schleswig-Holsteins Innenminister Hans-Joachim Grote und der Sülfelder Pastor Steffen Paar das Wort. Die Verantwortlichen des Sportvereins um den Vorsitzenden Claus Lüdemann und Handball-Spartenleiter Christian Bertram, die von der Dynamik der letzten Tage selbst ein wenig überrollt worden waren, hatten sich ganz bewusst dazu entschlossen, es bei zwei offiziellen Wortbeiträgen zu belassen.

Standing Ovations für Pastor Steffen Paar

Jubel und am Ende stehende Ovationen ernte Paar sowohl für seine Worte als auch für seine Zivilcourage. Der evangelische Pastor hatte über die sozialen Medien Kontakt zum Kopf der Segeberger Neonazi-Szene, dem Bad Segeberger Bernd T., aufgenommen und dabei klare Kante gezeigt. Sein Appell in der Halle: "Überwinden wir das Böse mit dem Guten." Paar schloss mit einem emotionalen Wort an die Handballerinnen: "Ich danke euch, Ladys!"

Zur Galerie Sülfeld gegen Rechts

Innenminister würdigt Engagement

Schleswig-Holsteins Innenminister Grote würdigte das gesellschaftspolitische Engagement des Vereins und anderer gesellschaftlicher Gruppen gegen Rechtsextremismus als vorbildlich. Er machte zugleich deutlich, dass die Sicherheitsbehörden die rechte Szene im Umkreis von Bad Segeberg fest im Blick haben.

„Das Spiel heute in Sülfeld hat nicht nur einen rein sportlichen Charakter. Es setzt ein klares gesellschaftspolitisches Zeichen, das aufrütteln soll und unmissverständlich zu verstehen gibt: Hier in Sülfeld und auch überall woanders gibt es keinen Platz für Neonazis!“, so Grote.

Er finde die Idee des SV Sülfeld großartig und vorbildlich. Deshalb habe er die Einladung aus der Gemeinde aufgenommen, um im Namen der gesamten Landesregierung gemeinsam mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern Unterstützung und Solidarität im Kampf gegen Rechtsextremismus zu demonstrieren.

Sicherheitsbehörden haben rechte Szene im Blick

Die Sicherheitsbehörden hätten die rechte Szene im Umkreis von Bad Segeberg fest im Blick und stünden den führenden Mitgliedern dieser rechtsextremistischen Gruppierung fast sprichwörtlich auf den Füßen. „ Polizei, Justiz und Verfassungsschutz schöpfen alle rechtlichen und tatsächlichen Möglichkeiten aus, um Gefahren für die öffentliche Sicherheit abzuwehren“, betonte der Minister. Dies sei in einem wehrhaften demokratischen Rechtsstaat eine selbstverständliche Pflicht. Im Kampf gegen den Rechtsextremismus sei vor allem auch zivilgesellschaftliches Engagement erforderlich. Und dort setze die heutige Veranstaltung ein vorbildliches Zeichen.

Diejenigen, die von sich überheblich und fälschlicherweise behaupteten, die wahren Vertreter des Volkes zu sein, müssten nicht nur sichtbar spüren, dass dieses Volk mit ihnen nichts, aber auch gar nichts zu tun haben wolle. Grote: „Mehr noch: Heute in Sülfeld wird deutlich, dass unsere demokratische Gesellschaft gemeinsam und geschlossen, unerschrocken und selbstbewusst den Rechtsextremisten entgegen tritt.“

Weitere Nachrichten aus dem Kreis Segeberg lesen Sie hier.