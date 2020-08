Kaltenkirchen

Florian Gottschalk ist gerade in Brandenburg, um dort junge Menschen auf ihre Zeit im Bundesfreiwilligendienst (Bufdi) beim Technischen Hilfswerk vorzubereiten. Der Ehrenamtler ist Vollblut-THW-Mann und spezialisiert in den Bereichen Teamführung, Verbindung und Logistik. Noch, so Gottschalk, sei er nicht von der Zentrale darüber informiert worden, dass er Richtung Libanon fliegen muss. Wenn sein Telefon klingelt, könne es jederzeit die Nachricht geben, dass er gebraucht werde.

THW-Helfer erschüttert über die Zerstörung

Florian Gottschalk hat Erfahrung in Auslandseinsätzen. Schon oft war er in Krisengebieten, unter anderem in Südamerika, um dort zu helfen. Beirut und der Libanon allerdings seien bisher nie ein Thema gewesen, denn das Land gelte als Krisen- und Kriegsgebiet. Das Unglück mit den zwei Explosionen, etlichen Toten und Verletzten sowie den nun unzähligen Obdachlosen habe die Lage komplett geändert.

"Am Mittwoch gab es gleich eine Abfrage für einige THW-Fachgruppen", berichtet der Kaltenkirchener. Um 23 Uhr seien Kollegen von ihm ins Flugzeug nach Beirut gestiegen und würden mittlerweile vor Ort im Einsatz sein. "Eine derartige Zerstörung hat noch keiner von uns erlebt", sagt Gottschalk, der in Kontakt mit THW-Helfern dort ist. Die Druckwelle durch die Explosion habe der einer Atombombe geähnelt. Ein dementsprechendes Chaos herrsche in Beirut.

Innerhalb von sechs Stunden können die Helfer starten

Dazu komme die Sorge um die Corona-Pandemie. Der Libanon ist als Risikogebiet eingestuft. Es gibt eine Reisewarnung. "Deshalb gibt es auch nicht so viele Flüge dort hin", sagt Florian Gottschalk. Das THW könne allerdings auf einen Pool an Fliegern zurückgreifen. "Diesmal war schnell klar, dass Deutschland seine Hilfe anbietet", erklärt der Kaltenkirchener.

In der Zentrale Auslandslogistik des THW seien 2500 Paletten mit Material vorbereitet, innerhalb von sechs Stunden könnte das THW starten und sei abflugbereit. Florian Gottschalk erwartet, dass der Hilfseinsatz in Beirut länger dauern werde. "Das ist nicht innerhalb einer Woche erledigt." Es werde Folgeeinsätze geben, da ist er sich sicher.

Nachsorgeteams betreuen die Einsatzkräfte

Wie es Helfern geht, die im Einsatz sind, kann Florian Gottschalk nachempfinden. "Im Einsatz selber funktioniert man, gerade wenn man ein gutes Team hat", sagt er. Die Aufarbeitung des Erlebten und Gesehenen komme erst später. "Wir haben gute Nachsorgeteams, die speziell geschult sind. Sobald man von Einsätzen zurück ist, warten die schon am Flughafen. Man trinkt einen Kaffee und klönt", beschreibt Gottschalk.

