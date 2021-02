Kaltenkirchen

Das THW ist für die Verteilung der Impfdosen an die Impfzentren in ganz Schleswig-Holstein zuständig. Im ständigen Wechsel kommen verschiedene Ortsverbände mit unterschiedlichen Zeiten und Zielen zum Einsatz. "Transport und Logistik sind unsere Stärken in der Corona-Krise", sagt Florian Gottschalk, der im Ortsverband Kaltenkirchen für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist.

Weit vor dem ersten Hahnenschrei geht es los

Früh am Morgen, irgendwo in Schleswig-Holstein. Die Einsatzkräfte fahren mit ihren zwei Einsatzfahrzeugen auf den Hof des Zentrallagers für die Impfstoffe. Wo sich das befindet, unterliegt der Geheimhaltung. Gemeinsam mit 14 weiteren THW-Fahrzeugbesatzungen warten die Kaltenkirchener auf die morgendliche Einweisung und die Übergabe der Impfstoffe, die sie dann an Impfzentren im Land ausliefern werden.

Wo es hingeht, wissen sie noch nicht. Aus Sicherheitsgründen kommen verschiedene THW-Ortsverbände mit unterschiedlichen Zeiten und Zielen im ständigen Wechsel zum Einsatz. Erst im Anschluss an die Einsatzbesprechung stehen die Routen fest und die Materialien werden an die Fahrzeugbesatzungen übergeben.

Fahrziel und Route sind bis zuletzt ein Geheimnis

Die Fahrziele der Kaltenkirchener Einsatzkräfte am Dienstag: Kiel und Husum. Nachdem die Impfstoffe in den Spezialbehältern transportsicher in den Fahrzeugen verstaut sind, geht es los. Auf den Transportscheinen sind die Übergabezeiten und auch die Personen vermerkt, denen die Impfstoffe zu übergeben sind.

Eine besondere Sicherung des Transports, etwa durch Polizeikräfte, gibt es nicht. "Wir sind aber über Funk ständig mit den Einsatzzentralen in Verbindung", erklärt Gottschalk. "Sollte es zu Zwischenfällen kommen, hätten wir sehr schnell Unterstützung vor Ort."

Keine Polizei-Eskorte auf der Strecke

Wie an den Tagen zuvor klappt am Dienstag alles reibungslos. An beiden Zielorten waren die Kontaktpersonen pünktlich vor Ort und die Impfdosen konnten ohne Probleme übergeben werden. Mit den leeren Transportbehältern und einigen Akten geht es zurück zum Zentrallager. Nachdem alles übergeben wurde, ist der Einsatz beendet und geht es zurück zum Ortsverband in Kaltenkirchen.

Impfstoff-Transporte sind ein Tagesauftrag

Klingt leicht, ist es aber nicht: "Das ist schon ein Tages-Job", unterstreicht Florian Gottschalk. Die ehrenamtlichen Helfer werden von ihren Arbeitgebern für den Einsatz freigestellt, das THW gleiche die Kosten aus. Es gehe sehr früh auf die Piste, lange Strecken seien zum Teil zu bewältigen, und die Arbeit mit dem Impfstoff, soweit sie von den THW-Kräften zu erledigen sind, sei auch nicht ohne: "Das ist schon recht anstrengend", verrät Gottschalk: "Die Transportkisten haben Gewicht, und wir müssen sie natürlich mit größter Sorgfalt ausladen und in die Zentren bringen. Nicht auszudenken, wenn uns da eine herunterfiele."

THW-Mitarbeiter sind hoch motiviert

Aber die Motivation der Helfer in Blau sei hoch. "Seit Ende Dezember ist das THW für die Lagerung und Verteilung der Impfstoffe in Schleswig-Holstein zuständig", erklärt der Ortsbeauftragte des THW Kaltenkirchen, Mirco Grönwoldt. "Täglich werden die Impfzentren Just-in-Time beliefert und so die Impfung der jeweiligen Risikogruppen sichergestellt. Eine enorme logistische Herausforderung, die ohne das ehrenamtliche Engagement der vielen THW-Einsatzkräfte so nicht zu bewältigen wäre."

Die nehmen, so beschreibt es Florian Gottschalk, eine durchweg positive Stimmung auf. Das fange schon bei Fahrtantritt an, weil man einer bedeutenden Aufgabe nachkomme, und gehe an den Impfzentren weiter: "Da trifft man zum Beispiel auf mobile Impfteams, die sich ihre Impfstoffe für die Versorgung der Heime und Pflegeeinrichtungen abholen. Es herrscht eine durchweg positive Stimmung." Auch, wenn alle durchweg zu verstehen geben, dass sie gern und deutlich mehr Impfungen vornehmen würden - wenn mehr Impfstoff vorhanden wäre.

Stimmungslage rund um Impfstoff-Transporte positiv

Auf sogenannte Impflinge würden die THW-Kräfte aber nicht stoßen. "Dafür sind wir zu früh vor Ort und längst wieder weg, wenn das Impfen losgeht", verrät Florian Gottschalk, der unter seinen Kollegen bislang auch kein Murren vernommen hat, dass man selbst noch nicht geimpft werde. "Wir sind in der Priorität 3 dran - irgendwann", lacht er.