An vier Tagen in der Woche gibt die Tafel Kaltenkirchen Lebensmittel an ihre Kunden aus - unter strikter Einhaltung aller Corona-Regeln. Dabei gehe der soziale Aspekt der Tafel verloren, bedauert die Vorsitzende. Glücklich macht sie, dass die Arbeit der Tafel gewürdigt wird - auch durch Spenden.