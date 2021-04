Kaltenkirchen

Im vergangenen Oktober hatte es die ersten 2500 Euro gegeben. Davon hat die Tafel sich ein neues Regalsystem angeschafft. „Das erleichtert uns die Arbeit und schafft viel mehr Stauraum im Lager“, freut sich Karla Röttger. „Solche Dinge könnten wir uns ohne Spenden nicht leisten.“ Auch für die aktuelle Zuwendung hat sie schon eine Idee: „Wir brauchen mittelfristig eine neue Tiefkühltruhe. Unsere ist sehr alt und verbraucht zu viel Energie.“

Immer mehr Menschen brauchen die Tafel

Nils Bartels, Regionalbereichsleiter bei Vonovia, hatte am Dienstag Freude an seinem zweiten Besuch bei der Tafel: „Gerade in diesen Zeiten fallen oft zusätzliche Kosten an. Und unsere Spende kann in solchen Fällen vielleicht helfen.“ Vonovia gehören in Kaltenkirchen 700 Wohnungen, die teils auch gefördert sind. „Einige unserer Mieter benötigen eventuell auch die Hilfe der Tafel“, sagt Bartels.

Tatsächlich wächst der Kundenstamm der Tafel seit Beginn der Pandemie an. „Ich habe jede Woche neue Anfragen, oft von Familien“, sagt Karla Röttger. Rund 700 Menschen werden derzeit von der Tafel mit Lebensmitteln unterstützt – Tendenz steigend.

Helfende Hände wichtiger als Geld

Doch fast noch wichtiger als Geld ist der Tafel eine andere Sache: „Wir brauchen dringend neue Helferinnen und Helfer“, sagt Karla Röttger: „Das ist ganz wichtig. Wir haben vier Ausgabe-Tage und arbeiten fünf Tage in der Woche, weil wir auch jeden Werktag zu den Supermärkten fahren und Lebensmittel abholen.“ Fahrer und Helfer in der Tafel werden händeringend gesucht. „Wir wollen auch vermeiden, dass wir mal einen Ausgabetag schließen müssen, weil nicht ausreichend Personal vorhanden ist“, so die Vorsitzende.

Auch Kurzarbeiter und Arbeitslose könnten mitmachen

Die meisten ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer seien im Rentenalter, viele auch schon über 70 Jahre alt. „Da werden in den nächsten paar Jahren auch welche aufhören“, sagt Karla Röttger. Um neues Personal zu finden, will die Tafel jetzt auch neue Wege einschlagen. „Wir überlegen, ob wir auch Ein-Euro-Jobber oder Bufdis einstellen werden. Aber auch über ein Praktikum könnten wir Helferinnen gewinnen.“

Ebenso könnten Menschen, die in Kurzarbeit oder derzeit arbeitslos seien, helfen. Im Moment helfe zum Beispiel eine Studentin aus, die noch bis September Zeit habe. Sie kommt einmal pro Woche für ein paar Stunden zur Tafel und packt mit an. „Nicht jeder, der helfen will, muss das für eine lange Zeit tun. Wer ein paar Wochen oder Monate hilft, ist ebenso willkommen“, betont Karla Röttger.

Tafel bald in sozialen Medien

Tafelmitarbeiter Peter Heyn will jetzt auch die sozialen Medien mit einbinden. Bald schon soll die Tafel auf Facebook und Instagram vertreten sein: „So erreichen wir auch jüngere Menschen“, hofft Heyn. Bis dahin, könne jeder, der Interesse hat, einfach zu den Ausgabezeiten montags, dienstags, mittwochs und freitags vorbeikommen oder bei der Tafel unter 04191/955474 anrufen.