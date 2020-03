Tafeln im Kreis Segeberg stellen ihre Ausgabe ein

Bad Segeberg

„Die Sicherheit meines Personals geht in dieser Situation aber nun einmal vor.“ Und der Kontakt zwischen ihnen und den Kunden sei in den engen Räumen nun einmal naturgemäß hautnah, so Wild.

Aussetzung bis mindestens 19. April.

Die ehrenamtliche Arbeit der Tafel in der Kreisstadt werde daher in der Zeit von Montag, 23. März, bis Sonntag, 19. April 2020, also dem Ende der Osterferien, ausgesetzt. Wie es danach weitergeht, müsse man sehen. Prognosen seien derzeit absolut unmöglich.

Die Segeberger Tafel will den Betrieb aber zumindest in dieser Woche noch aufrechterhalten. „ Es sei denn, wir bekommen kurzfristig eine andere Vorgabe von oben“, wie Wild der Segeberger Zeitung sagte. Die Ausgabe der Lebensmittel in Bad Segeberg läuft immer mittwochs von 13 bis 14.30 Uhr und freitags von 12 bis 14.30 Uhr am Standort an der Efeustraße 1 im Gewerbegebiet Rosenstraße. Die Außenstelle neben dem Gemeindezentrum an der Segeberger Straße in Wahlstedt ist demnach noch einmal am kommenden Freitag in der Zeit von 13 bis 15 Uhr geöffnet.

Zwischen 750 und 1000 Menschen betroffen

Die Kunden sollen in dieser Woche über die anstehende Schließung ebenso informiert werden wie die Lieferanten der Lebensmittel. Nach Angaben von Wild nutzen im Schnitt zwischen 750 und 1000 Menschen das kostenlose Angebot, die sich nun einstweilen anders behelfen müssen. Aktuell helfen in Bad Segeberg 120 Tafel-Mitglieder bei der Versorgung: 50 im Fahrdienst, 70 bei der Aufbereitung der Waren und ihrer Verteilung.

Letzte Ausgabe in Bad Bramstedt

In Bad Bramstedt ist bereits am Dienstag letzter Ausgabetag. „Wir haben ja noch Ware, die nicht schlecht werden soll“, sagt die Vorsitzende des Vereins Bad Bramstedter Tafel, Sabine Baumbach, auf SZ-Anfrage.

Ob in der Zweigstelle in Großenaspe am Freitag noch Ware ausgegeben wird, sei noch nicht entschieden. Rund 800 Tafelkunden werden durch die Schließung nicht mehr versorgt werden. „ Es tut uns sehr leid, aber ich muss auch an die Gesundheit meiner ehrenamtlichen Mitarbeiter denken. Wir sind alles ältere Frauen. Sie haben Angst, sich zu infizieren.“ Auch die Fahrer, die mit dem Lieferwagen die Waren bei den Lebensmittelmärkten abholen, ständen nicht mehr zur Verfügung. „Sie haben alle versichert, sobald die Gefahr vorüber ist, wieder mitzumachen“, so Baumbach.

Kaltenkirchen hat geschlossen

Bei der Tafel in Kaltenkirchen war bereits am Montag niemand mehr zu erreichen. Nur ein automatischer Anrufbeantworter weist darauf hin, dass bis zum 29. März keine Ausgaben mehr stattfinden. Auf der Homepage heißt es, dass danach entschieden werde, ob es weitergeht. Die Begründung ist hier die gleiche wie in Bad Bramstedt. Die Belegschaft bestehe größtenteils aus älteren Menschen, die zur Risikogruppe gehören, schreibt die Tafel auf ihrer Homepage.

