Willkommen in der gezähmten Natur

„Diese Rose hat meine Tochter bei einem Turnier gewonnen. Die ist von Kordes. Das Etikett ist verloren gegangen, ich muss mal zu Kordes, die werden wissen, wie die heißt.“ Das ist für Lieselotte Junge wichtig; wie viele Rosensorten sie in ihrem riesigen Garten hat, weiß sie nicht, es sind Dutzende. Aber zu jeder hat sie eine Geschichte zu erzählen und jede kennt sie mit Namen – bis auf diese, und das geht nicht, findet sie.

Gartenbesitzer laden seit Jahren ein

Die Rosen sind die Stars in Lieselotte Junges rund 5000 Quadratmeter großen Garten in Armstedt. Wer um die Hausecke kommt, wird von ihrem Duft empfangen und von einem Bild mit vielen weißen Tupfen: Vorn blüht ein Rosenstrauch, dahinter ein regelrechter Rosenbaum. Auf diese Pracht wird die Armstedterin oft angesprochen an diesem Wochenende: Sie macht mit beim „offenen Garten“, einer Veranstaltung am vorletzten Juni-Wochenende, zu der seit vielen Jahren Gartenbesitzer ihre Pforten öffnen und Besucher empfangen.

Corona macht keine Angst mehr

„Erst wussten wir nicht: Dürfen wir oder nicht?“, erzählt Lieselotte Junge. Das Treffen der Gastgeber-Gärtner fiel Corona zum Opfer, Kaffee und Kuchen darf sie nicht anbieten. Ansonsten findet sie: „Corona stört mich nicht weiter“.

Klaus Sommer sitzt in Fuhlendorf auf einem Gartensessel auf einem Holzpodest am Teich von Elke Wollmer. „Das ist ein ganz toller Platz“, findet der Bad Bramstedter: Der Teich und das Plätschern einer Fontäne gefallen ihm. Auf dem Wasser blühen gerade die ersten Seerosen. Sommer ist mit seiner Frau unterwegs durch die offenen Gärten. Die beiden sind Stammgäste bei dem Gartentreffen, normalerweise besuchen sie Gärten, die sie schon kennen. Corona bereitet auch Sommer keine Sorgen: „Ich sehe das nicht mehr kritisch: Wir sind an der frischen Luft, alle passen auf." Mittags schätzt er die Zahl der Besucher in den Gärten ähnlich hoch ein wie in den Vorjahren.

Natur, aber gebändigt

Das Podest, auf dem Klaus Sommer sitzt, dient Elke Wollmer und ihrem Mann Günther an normalen Tagen als Kaffee-Ecke. „Wir leben hier“, beschreibt die Fuhlendorferin ihr Verhältnis zum Garten. Um die 4500 Quadratmeter zu charakterisieren, findet sie nur ein Wort: „Natur“. Allerdings gebändigt; zwar weist ein handgemaltes Schild zum „Dschungelpfad“ hinter dem Teich, aber die Wildnis ist aufgeräumt, versichert die Gastgeberin. Am liebsten schwärmt sie von den vielen Bäumen auf ihrem Grundstück und von den Besuchen eines Fischreihers, der sich gelegentlich im Teich bedient. „Im Winter, wenn mir der Garten Zeit lässt“, dann steht Elke Wollmer in ihrer Wirtschaftsküche und kocht Marmeladen, stellt Liköre her, Himbeeressig und rote und grüne Grütze. Alles hat sie in einem Zelt zum Verkauf aufgebaut, es gibt Kostproben vom Löwenzahnblütenlikör. Viele Besucher sind Stammgäste und haben sich schon vorher überlegt, welche Spezialitäten sie aus Fuhlendorf mitnehmen wollen.

Hobby mit Erfolgserlebnissen

Lieselotte Junge erläutert in Armstedt ihre Idee vom Garten: Es soll ständig etwas blühen. „Deswegen habe ich ja den Garten“. Sie hat Tulpen, Lungenkraut und Storchenschnabel kombiniert, die nacheinander Blüten treiben. Dahinter stehen als Kulisse Sträucher. „Einen Nutzgarten habe ich auch“, versichert sie und zeigt den großzügigen Beerengarten samt Obstbäumen. Das alles macht viel Arbeit: „Das wollte ich so. Wenn ich Rentnerin bin, wollte ich eine Aufgabe haben und ein Erfolgserlebnis“. Zum Erlebnis gehört der Austausch mit anderen Hobbygärtnern; das Wochenende der offenen Gärten bietet dafür viele Gelegenheiten: „99 Prozent der Gäste sind sehr interessiert, fragen nach, man tauscht sich aus“. Und wenn jemand nach einem Ableger einer besonderen Pflanze fragt: „Dann gehe ich mit dem Spaten hin: ‚Wie viel willst du haben?‘“

