Bad Bramstedt

Kulturmanagerin Swantje Maaß sagt, die Wiese sei unter Coronabedingungen für bis zu 600 Zuschauer und Akteure zugelassen. "Doch leider vergaßen viele Eltern im Publikum beim Anblick ihrer tanzenden Sprösslinge, dass Airprobt nur mit Abstand die beste Veranstaltung in Bad Bramstedt ist." Der wurde jedoch allzu oft nicht eingehalten.

Obwohl die Wiese sehr weitläufig ist, drängten sich die Eltern beim Auftritt der Kinder um die Tanzfläche. Mehrere Male musste die Veranstaltung unterbrochen werden und das Publikum wurde mit Durchsagen aufgefordert, die Abstände einzuhalten. Erst, wenn alle wieder auseinander gegangen waren, ging es weiter.

Anzeige

Alle Regeln über den Haufen geworfen

"Jeder Teilnehmer muss bei uns seine Kontaktdaten angeben und wird durch Aushänge auf die aktuell geltenden Verhaltensregeln hingewiesen. Zusätzlich ist die Veranstaltungsfläche gut sichtbar abgesperrt, sodass es nur einen Eingang auf das Gelände gibt", erklärte Swantje Maaß. Bei allen bisherigen Veranstaltungen habe das Konzept funktioniert, die Bad Bramstedter hätten sich vorbildlich verhalten. "Dass bei Auftritten von Kindern allerdings alle Regeln über Board geworfen werden, war mir nicht bewusst. Ich hätte gedacht, dass gerade dann die Eltern ihrer Vorbildfunktion nachkommen", räumte die Kultur- und Medienmanagerin ein.

Konsequenz: "In dieser Form wird es Airprobt nicht noch einmal geben. Zusammen mit den beteiligten Akteuren arbeiten wir zurzeit an einem neuen Organisationskonzept, sodass zukünftig alle Beteiligten sicher dabei sind. Gerade, wenn Kinder im Spiel sind, muss man wohl einmal mehr um die Ecke denken", so Maaß. Eine Möglichkeit wäre eine Bestuhlung der Wiese, sodass das Publikum nur im Sitzen zusehen kann.

Mehr Sicherheitspersonal am Sonntag

Am Sonntag, 4. Oktober, endet die Reihe nun für dieses Jahr mit dem Stadtquiz "Was trägt der Roland unter seinem Rock?" Um einen Überblick zu behalten, wie viele Menschen auf der Schlosswiese sind, werden Eintrittskarten ausgegeben. Die Stadtverwaltung hat zudem das Sicherheitspersonal erheblich aufstockt, das über die Einhaltung der Hygieneregeln wacht.

Das Quiz leiten Tom Zimmermann und Daren Grundorf aus Hamburg, die ein eigenes Kneipen-Quizformat entwickelt haben. Beginn ist um 16 Uhr, Hauptgewinn ein Jahr lang kostenfreier Strom von den Stadtwerken. Den gibt es für die Teilnahme an einer Befragung zum Stadtmarketing. Wer nicht auf die Schlosswiese will, kann daran auch an einem Stand auf dem Bleeck teilnehmen.

Newsletter der Kieler Nachrichten Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter über die aktuelle Lage in Schleswig-Holstein versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Weiterer Newsletter: Kiel mittendrin. Über das Leben in der Landeshauptstadt. Verpassen Sie keine Neuigkeit mehr. Versand: Jeden Mittwoch. Hier geht es zur kostenfreien Anmeldung. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite

Weitere Berichte aus dem Kreis Segeberg lesen Sie hier.