Norderstedt/Münster

Der Mann war aufgrund von Kontakten auf einem Campingplatz in Niedersachsen ins Fadenkreuz der Ermittler geraten. Die hatten am Dienstagmorgen unter anderem sein Wohnmobil in Norderstedt gesichert und den Mann auf die Wache mitgenommen.

Am Donnerstagmorgen berichteten Staatsanwaltschaft und Polizei Münster dann, dass es schwerwiegende Beweise gegen den 52-Jährigen gebe. "Die Ermittlungen hatten ergeben, dass der 52-Jährige das Kind mindestens in einem Fall in Münster schwer sexuell missbraucht haben soll", sagte Münsters Polizeisprecherin Vanessa Arlt. Dabei geht es um den zehnjährigen Sohn der Lebensgefährtin des Hauptbeschuldigten aus Münster.

Mann aus Norderstedt gesteht die Tat

"In seiner Vernehmung zeigte sich der 52-Jährige gestern geständig", fügte der leitende Münstersche Ermittler Joachim Poll hinzu. Bei der Durchsuchungsaktion seien in allen Objekten – und damit auch im Wohnmobil in Norderstedt – außerdem Datenträger wie Festplatten, Laptops, PCs, Handys und weitere Speichermedien gefunden worden.

"Der 52-Jährige aus Norderstedt wurde noch gestern einem Haftrichter vorgeführt. Der erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl und ordnete Untersuchungshaft wegen des Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern an", sagte Oberstaatsanwalt Stefan Lechtape am Donnerstag in Münster.

Weitere Verfahren in Schleswig-Holstein

Das schleswig-holsteinische Innenministerium hatte am Mittwochabend noch bestätigt, dass aufgrund der in Nordrhein-Westfalen gesicherten Daten mehrere Verfahren auch im Norden eingeleitet wurden.

